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RPSC 2nd Grade Admit Card 2026: राजस्थान सीनियर टीचर एडमिट कार्ड जल्द, यहां मिलेगा Link?

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान
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RPSC 2nd Grade Teacher Admit Card: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) जल्द ही सेकंड ग्रेड सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड जारी करने वाला है। परीक्षा का आयोजन 12 जुलाई से 18 जुलाई 2026 के बीच किया जाएगा।

RPSC 2nd Grade Admit Card 2026: राजस्थान सीनियर टीचर एडमिट कार्ड जल्द, यहां मिलेगा Link?

RPSC 2nd Grade Teacher Admit Card: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में सीनियर टीचर बनने की तैयारी में जुटे लाखों अभ्यर्थियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट है। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) जल्द ही सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी करने जा रहा है। जिन उम्मीदवारों ने इस बड़ी भर्ती परीक्षा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर बहुत जल्द अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे।

12 जुलाई से शुरू हो रही हैं परीक्षाएं, एग्जाम सिटी पहले ही जारी

आयोग द्वारा तय किए गए शेड्यूल के मुताबिक, आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन 12 जुलाई से 18 जुलाई 2026 के बीच राजस्थान के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर ऑफलाइन (पेन और पेपर) मोड में किया जाएगा। छात्रों की सहूलियत के लिए आयोग ने 5 जुलाई 2026 को ही ‘एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप’ लाइव कर दी थी, ताकि छात्र समय रहते यह जान सकें कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में है और वे अपनी यात्रा की प्लानिंग एडवांस में कर सकें।

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पदों की संख्या और परीक्षा का पैटर्न

आपको बता दें कि इस साल यह भर्ती अभियान कुल 10537 पदों को भरने के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें करीब 12 लाख अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यह परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी। परीक्षा को अलग-अलग ग्रुप्स (Group A, B, C, D) और विषयों के आधार पर दो पालियों में आयोजित किया जाएगा। पहली शिफ्ट सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00/12:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। इस बार आयोग ने ओएमआर (OMR) शीट भरने के लिए 5वें विकल्प के रूप में 10 मिनट का अतिरिक्त समय देने का भी फैसला किया है।

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ऐसे डाउनलोड करें अपना एडमिट कार्ड

  1. सबसे पहले आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं।
  2. होमपेज पर दिख रहे "RPSC 2nd Grade Teacher Admit Card 2026" के सीधे लिंक पर क्लिक करें।
  3. इसके बाद आपके सामने एक नया लॉगिन पेज खुलेगा, जहां आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि (Date of Birth) दर्ज करनी होगी।
  4. जानकारी सबमिट करते ही आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा।
  5. इसे डाउनलोड कर लें और एक प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।

अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड पर दिए गए परीक्षा केंद्र का पता, रिपोर्टिंग टाइम और जरूरी गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ लें। परीक्षा केंद्र पर कॉल लेटर के साथ एक रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो और अपना ओरिजनल आधार कार्ड ले जाना अनिवार्य है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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