RPSC 2nd Grade Admit Card 2026: राजस्थान सीनियर टीचर एडमिट कार्ड जल्द, यहां मिलेगा Link?
RPSC 2nd Grade Teacher Admit Card: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) जल्द ही सेकंड ग्रेड सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड जारी करने वाला है। परीक्षा का आयोजन 12 जुलाई से 18 जुलाई 2026 के बीच किया जाएगा।
RPSC 2nd Grade Teacher Admit Card: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में सीनियर टीचर बनने की तैयारी में जुटे लाखों अभ्यर्थियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट है। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) जल्द ही सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी करने जा रहा है। जिन उम्मीदवारों ने इस बड़ी भर्ती परीक्षा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर बहुत जल्द अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे।
12 जुलाई से शुरू हो रही हैं परीक्षाएं, एग्जाम सिटी पहले ही जारी
आयोग द्वारा तय किए गए शेड्यूल के मुताबिक, आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन 12 जुलाई से 18 जुलाई 2026 के बीच राजस्थान के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर ऑफलाइन (पेन और पेपर) मोड में किया जाएगा। छात्रों की सहूलियत के लिए आयोग ने 5 जुलाई 2026 को ही ‘एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप’ लाइव कर दी थी, ताकि छात्र समय रहते यह जान सकें कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में है और वे अपनी यात्रा की प्लानिंग एडवांस में कर सकें।
पदों की संख्या और परीक्षा का पैटर्न
आपको बता दें कि इस साल यह भर्ती अभियान कुल 10537 पदों को भरने के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें करीब 12 लाख अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यह परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी। परीक्षा को अलग-अलग ग्रुप्स (Group A, B, C, D) और विषयों के आधार पर दो पालियों में आयोजित किया जाएगा। पहली शिफ्ट सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00/12:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। इस बार आयोग ने ओएमआर (OMR) शीट भरने के लिए 5वें विकल्प के रूप में 10 मिनट का अतिरिक्त समय देने का भी फैसला किया है।
ऐसे डाउनलोड करें अपना एडमिट कार्ड
- सबसे पहले आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर दिख रहे "RPSC 2nd Grade Teacher Admit Card 2026" के सीधे लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपके सामने एक नया लॉगिन पेज खुलेगा, जहां आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि (Date of Birth) दर्ज करनी होगी।
- जानकारी सबमिट करते ही आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा।
- इसे डाउनलोड कर लें और एक प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।
अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड पर दिए गए परीक्षा केंद्र का पता, रिपोर्टिंग टाइम और जरूरी गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ लें। परीक्षा केंद्र पर कॉल लेटर के साथ एक रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो और अपना ओरिजनल आधार कार्ड ले जाना अनिवार्य है।
लेखक के बारे मेंPrachi
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