RPSC 2nd Grade Teacher Admit Card : राजस्थान सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा एडमिट कार्ड का इंतजार, 7 सितंबर से होगा एग्जाम

Rajasthan RPSC 2nd Grade Teacher Admit Card 2025: राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (RPSC) की ओर से वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड को जल्द ही जारी किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को बेसब्री से एडमिट कार्ड का इंतजार है। अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in एवं SSO पोर्टल पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना होगा। राजस्थान सीनियर टीचर (सेकेंडरी एजुकेशन) भर्ती परीक्षा का आयोजन 7 सितंबर से लेकर 12 सितंबर 2025 तक किया जाएगा।

अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध Admit Card लिंक पर जाकर आवेदन-पत्र क्रमांक (Application No.) व जन्म दिनांक से डाउनलोड कर डाउनलोड कर सकेंगे। साथ ही अभ्यर्थी https://sso.rajasthan.gov.in पर लॉगिन कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment portal लिंक का चयन कर भी संबंधित परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

RPSC Senior Teacher Grade 2 Admit Card 2025: एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें- 1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर rpsc.rajasthan.gov.in जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा।

5. अब आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए।

6. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

एडमिट कार्ड में लिखी इन जानकारियों को जरूर चेक करें- 1. परीक्षा का नाम

2. परीक्षा सेंटर का पता

3. परीक्षा का समय

4. परीक्षा की तिथि

5. उम्मीदवार का नाम

6. उम्मीदवार की जन्मतिथि

7. उम्मीदवार की फोटो और सिग्नेचर

8. परीक्षा के लिए गाइडलाइंस

9. परीक्षा के विषय

10. परीक्षा सेंटर पर पहुंचने का समय