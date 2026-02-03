RPSC 2nd Grade Result 2026: राजस्थान सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती का परिणाम घोषित; साइंस की मेरिट लिस्ट जारी

संक्षेप: RPSC 2nd Grade Result 2026: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने राज्य के हजारों युवाओं का इंतजार खत्म करते हुए वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा-2024 विज्ञान (साइंस) का परिणाम आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है।

Feb 03, 2026 07:10 pm IST

RPSC 2nd Grade Result 2026: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने राज्य के हजारों युवाओं का इंतजार खत्म करते हुए वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा-2024 का परिणाम आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। आयोग ने विज्ञान (साइंस) विषय के लिए प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और कट-ऑफ अंक घोषित किए हैं। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

परीक्षा और चयन प्रक्रिया का विवरण यह भर्ती परीक्षा 9 सितंबर 2025 को आयोजित की गई थी। इसके माध्यम से माध्यमिक शिक्षा विभाग में विभिन्न विषयों के वरिष्ठ अध्यापकों के पदों को भरा जाना है।

परीक्षा की तारीख: 9 सितंबर 2025 से 17 सितंबर 2025 तक।

परिणाम की घोषणा: 3 फरवरी 2026 (साइंस)।

चयन का आधार: लिखित परीक्षा (पेपर-I और पेपर-II) में प्राप्त अंक और उसके बाद होने वाला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन।

कट-ऑफ मार्क्स (गैर अनुसूचित-क्षेत्र) आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, विज्ञान विषय के लिए मुख्य श्रेणियों की कट-ऑफ इस प्रकार रही है:

सामान्य (General/UR): 231.77 अंक

ओबीसी (OBC): 215.88 अंक

ईडब्ल्यूएस (EWS): 200.41 अंक

एससी (SC): 178.83 अंक

एसटी (ST): 187.52 अंक

अगला कदम: स्क्रूटनी फॉर्म और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो अभ्यर्थी इस प्रोविजनल लिस्ट में सफल घोषित किए गए हैं, उन्हें अब पात्रता जांच के लिए डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म (DAF) भरना होगा।

आवेदन की अवधि: 7 फरवरी से 13 फरवरी 2026 (रात 11:59 बजे तक)

प्रक्रिया: उम्मीदवारों को अपनी SSO ID के माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और "Detailed Form Cum Scrutiny" लिंक पर जाकर फॉर्म भरना होगा।

जरूरी डॉक्यूमेंट: वेरिफिकेशन के समय उम्मीदवारों को 10वीं, 12वीं, स्नातक और बीएड की मार्कशीट, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र और पहचान पत्र की मूल प्रतियां और फोटोकॉपी साथ लानी होंगी।

RPSC 2nd Grade Result 2026 Direct Link रिजल्ट कैसे डाउनलोड करें? आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं। 2. होमपेज पर 'News and Events' सेक्शन में संबंधित विषय के "Result Preamble and Cutoff Marks" लिंक पर क्लिक करें।

3. एक PDF फाइल खुलेगी जिसमें सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं।

4. 'Ctrl+F' का उपयोग करके अपना रोल नंबर सर्च करें।