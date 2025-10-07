RPSC 2nd Grade Recruitment Exam : 12 lakh applied Rajasthan Senior Teacher exam TGT Senior Teacher exam date RPSC 2nd Grade : राजस्थान सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती में 12.64 लाख आवेदन, देखें किस विषय में कितने फॉर्म, Career Hindi News - Hindustan
Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 7 Oct 2025 01:35 PM
RPSC 2nd Grade Teacher Recruitment Exam 2025 : राजस्थान में 6500 पदों पर सेकेंड ग्रेड टीचर भर्ती के लिए रिकॉर्ड तोड़ 1264886 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। यानी एक पद के लिए 195 अभ्यर्थी दावेदार है। इतने अधिक फॉर्म से साफ है कि कॉम्पीटिशन कड़ा होगा। सोशल साइंस (एसएसटी) में 401 पदों के लिए सबसे ज्यादा 3 लाख 69 हजार 563 आवेदन आए हैं। विषयवार आंकड़े देखे जाएं तो एसएसटी, पंजाबी और हिंदी में ज्यादा कंपीटिशन होगा। इस भर्ती परीक्षा सेमाध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए सीनियर टीचर टीजीटी के 10 विषयों के कुल 6500 पदों पर भर्ती की जाएगी। परीक्षा जुलाई 2026 में होगी। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 19 अगस्त से 17 सितम्बर तक भरे गए थे।

विषयवार फॉर्म

विज्ञान - 196650 (पदों की संख्या 1355)

गणित - 149604 (पदों की संख्या 1385)

एसएसटी- 369563 (पदों की संख्या 401)

हिन्दी - 341163 (पदों की संख्या 1052)

संस्कृत - 92892 (पदों की संख्या 940)

अंग्रेजी - 98996 (पदों की संख्या 1305)

उर्दू - 10143 (पदों की संख्या 48)

पंजाबी - 5418 (पदों की संख्या 11)

चयन कैसे होगा

रिटन एग्जाम के बेसिस पर

मेरिट लिस्ट

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

एग्जाम पैटर्न :

पेपर - 1 :

सब्जेक्ट : जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान

राजस्थान का करंट अफेयर्स

जनरल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया

एजुकेशनल साइकोलॉजी

प्रश्नों की संख्या : 100

टाइम लिमिट : 2 घंटे

मार्क्स : 200

पेपर - 2 :

संबंधित विषय में सेकंडरी और सीनियर सेकंडरी स्टैंडर्ड का नॉलेज

संबंधित विषय में ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का नॉलेज

संबंधित विषय में टीचिंग मैथड की जानकारी

प्रश्नों की संख्या : 150

टाइम लिमिट : 2 घंटे 30 मिनट

मार्क्स : 300

कुल योग 5804 69 6500

RPSC RPSC Recruitment
