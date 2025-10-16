RPSC 2023: पुष्कर की अंकिता पराशर ने किया कमाल, RAS में हासिल की दूसरी रैंक

संक्षेप: लंबे इंतजार के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (RAS)-2023 का फाइनल परिणाम जारी कर दिया है। बता दें कि तीनों टॉपर अजमेर जिले के हैं। दूसरे नंबर पर अंकिता पराशर हैं, जो वर्तमान में दूदू में बीडीओ पर कार्यरत हैं।

लंबे इंतजार के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (RAS)-2023 का फाइनल परिणाम जारी कर दिया है। आयोग ने नए प्रसाशनिक अधिकारियों की सूची जारी की है। इसमें टॉप 3 रैंक्स पर अजमेर के ही कैंडिडेट्स का कब्जा है। यहां के कुशल चौधरी ने पहला स्थान हासिल किया। वहीं, दूसरे नंबर पर अंकिता पराशर का नाम शामिल है।

कौन है अंकिता पराशर RAS 2023 के परिणाम की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आने वाली अंकिता पराशर अजमेर जिले के पुष्कर की निवासी हैं। अंकिता की इस सफलता से उनके परिवार और आसपास खुशी का माहौल है और उन्हें लगातार बधाइयां मिल रही हैं। RAS परीक्षा में इस बार दूसरी रैंक पाने वाली अंकिता वर्तमान में दूदू में विकास अधिकारी या बीडीओ के पद पर तैनात हैं।

अन्य टॉपर्स वहीं, RAS 2023 के रिजल्ट में परमेश्वर चौधरी ने तीसरा स्थान हासिल किया है। बता दें कि तीनों टॉपर अजमेर जिले के हैं। चौथे नंबर पर झुंझुनू के रंजन कुमार शर्मा है। पांचवें नंबर पर नागौर विक्रम सिंह खिरिया है। वहीं, जयपुर की रहने वाली राशि कुमावत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश भर में छठा स्थान हासिल किया है। बता दें कि महिला अभ्यर्थियों में राशि का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा, जिन्होंने लगातार मेहनत और धैर्य से यह सफलता अर्जित की।