RPSC 1st Grade Teacher Result , Cut Off : राजस्थान फर्स्ट ग्रेड टीचर रिजल्ट जारी, SC से ऊपर ST की कटऑफ

RPSC 1st Grade Teacher Result , Cut Off : राजस्थान लोक सेवा आयोग ने प्राध्यापक एवं कोच (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा-2024 के इंग्लिश विषय का रिजल्ट जारी कर दिया है। जनरल वर्ग की कटऑफ 282 के पार चली गई है।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 21 Aug 2025 06:24 AM
RPSC 1st Grade Teacher Result , Cut Off : राजस्थान लोक सेवा आयोग ने प्राध्यापक एवं कोच (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा-2024 के इंग्लिश विषय का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षार्थी https://rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। विचारित सूची में 701 अभ्यर्थियों को पात्रता जांच लिए अस्थाई रूप से सम्मिलित किया गया है। आयोग सचिव ने बताया कि यह सूची चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता सुनिश्चित करने के क्रम में केवल दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से है। यह चयन सूची अथवा वरीयता सूची नहीं है। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची संबंधित विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन कराए जाने के पश्चात आयोग द्वारा जारी की जाएगी।

परीक्षा की विचारित सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को विस्तृत आवेदन-पत्र ऑनलाइन भरने होंगे। विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने का लिंक 26 अगस्त से 1 सितंबर 2025 (रात्रि 11.59) तक खोला जाएगा। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन तथा दस्तावेज सत्यापन के संबंध में आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना भी आवश्यक रूप से सुनिश्चित करनी होगी।

क्या रही कटऑफ

जनरल वर्ग कटऑफ

जनरल - 282.97

जनरल डब्ल्यूई - 282.97

डब्ल्यूडी - 234.64

डीवी- 278.94

एससी वर्ग

जनरल - 162.77

जनरल डब्ल्यूई - 162.77

डब्ल्यूडी - N.A

डीवी- 212.47

एसटी वर्ग

जनरल - 164.81

जनरल डब्ल्यूई - 164.81

डब्ल्यूडी - N.A.

डीवी- N.A.

ओबीसी वर्ग

जनरल - 184.30

जनरल डब्ल्यूई - 184.30

डब्ल्यूडी - N.A.

डीवी- N.A.

एमबीसी

जनरल - 192.39

जनरल डब्ल्यूई - 192.39

डब्ल्यूडी - एनए

ईडब्ल्यूएस वर्ग

जनरल - 189.0

जनरल डब्ल्यूई - 189.0

डब्ल्यूडी - N.A

देखें रिजल्ट Direct Link

माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा की जाएगी विस्तृत आवेदन-पत्र व दस्तावेजों की जांच—

विचारित सूची में अस्थाई रूप से सम्मिलित किए गए सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर माय रिक्रूटमेंट-डीटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी- अप्लाई नाउ का चयन कर अपना विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन भरें। विस्तृत आवेदन-पत्र व दस्तावेजों की जांच संबंधित विभाग (माध्यमिक शिक्षा विभाग) द्वारा ही की जायेगी।

अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने व सबमिट करने के उपरांत प्रिंट ऑप्शन पर जाकर सम्पूर्ण विस्तृत आवेदन पत्र को 02 प्रतियों में प्रिंट कर अपने पास संभाल कर रखें तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग की सूचना के अनुसार निर्धारित दिनांक, समय व स्थान पर विस्तृत आवेदन-पत्र (दो प्रतियों में) मय समस्त मूल दस्तावेजों व स्वयं सत्यापित प्रतियों सहित उपस्थित होवें। इस हेतु संबंधित विभाग द्वारा ही उचित माध्यम से अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचित कराने की कार्यवाही संपादित की जायेगी एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अलग से कोई सूचना अभ्यर्थियों को प्रेषित नहीं की जायेगी। विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी को अपात्र मानते हुए परिणाम में विचारित नहीं किया जायेगा। संबंधित विभाग से दस्तावेज जांच/सत्यापन उपरांत, पात्र अभ्यर्थियों की सूची विभाग द्वारा आयोग को भेजी जाएगी, जिसके उपरांत आयोग द्वारा परिणाम जारी कर चयनित अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति हेतु संबंधित विभाग को अभिस्तावित किए जायेंगे। अभ्यर्थियों की पात्रता जांच विज्ञापन की शर्तों व नियमों के अनुसार की जाएगी। पात्रता की समस्त शर्तें नियमानुसार पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता रद्द कर दी जाएगी।

