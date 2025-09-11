RPSC 1st Grade Teacher Recruitment 2025: last date of Rajasthan school lecuturer vacancy school teacher apply sso id RPSC 1st Grade Teacher Vacancy : राजस्थान 3225 स्कूल लेक्चरर भर्ती के आवेदन की कल अंतिम तिथि, पीजी व BEd पात्र, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
RPSC 1st Grade Teacher Recruitment 2025: last date of Rajasthan school lecuturer vacancy school teacher apply sso id

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 11 Sep 2025 12:20 PM
RPSC Rajasthan 1st Grade Teacher Vacancy 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड टीचर के 3225 पदों पर निकाली गई भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की कल 12 सितंबर अंतिम तिथि है। जिन इच्छुक व योग्य अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे rpsc.rajasthan.gov.in या sso.rajasthan.gov.in पर जाकर एप्लाई कर सकते हैं। प्राध्यापक व कोच स्कूल शिक्षा विभाग में हिंदी सहित 27 विषयों के 3225 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लिए जाएंगे। सबसे अधिक पद हिंदी के 710 हैं। कॉमर्स के 430, पॉलिटिकल साइंस के 330, भूगोल के 270, अंग्रेजी के 307 और इतिहास के 170 पदों पर भर्ती होगी। वहीं वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में 1385 पद गणित के, 1355 पद विज्ञान के, 1305 पद अंग्रेजी के और 1052 पद हिंदी के हैं।

योग्यता

फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर भर्ती - पोस्ट ग्रेजुएशन व बीएड

आयु सीमा - 18 वर्ष से 40 वर्ष।

चयन - लिखित परीक्षा। दो पेपर होंगे। पहला पेपर एक घंटा 30 मिनट का होगा। जो 150 अंकों का होगा। वहीं दूसरा पेपर 3 घंटे का होगा जो कि 300 अंकों का होगा।

आवेदन फीस

जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस - 600 रुपये

एससी, एसटी , दिव्यांग - 400 रुपये

वरिष्ठ अध्यापक सेकेंड ग्रेड टीचर के 6500 पदों पर भर्ती

वरिष्ठ अध्यापक सेकेंड ग्रेड टीचर के 6500 पदों के आवेदन 17 सितंबर 2025 तक किए जा सकते हैं। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में 1385 पद गणित के, 1355 पद विज्ञान के, 1305 पद अंग्रेजी के और 1052 पद हिंदी के हैं। सेकेंड ग्रेड सीनियर स्कूल टीचर भर्ती की योग्यता ग्रेजुएशन व बीएड तय की गई है।

