RPSC 1st Grade Teacher Recruitment : राजस्थान में 3225 स्कूल लेक्चरर भर्ती के आवेदन आज से, पीजी व BEd वाले योग्य

RPSC Rajasthan 1st Grade Teacher Vacancy 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड टीचर के 3225 पदों पर निकाली गई भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज 14 अगस्त से शुरू होगी। इच्छुक व योग्य अभ्यर्थी rpsc.rajasthan.gov.in या sso.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर टीचर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 12 सितंबर 2025 है। प्राध्यापक व कोच स्कूल शिक्षा विभाग में हिंदी सहित 27 विषयों के 3225 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लिए जाएंगे। सबसे अधिक पद हिंदी के 710 हैं। कॉमर्स के 430, पॉलिटिकल साइंस के 330, भूगोल के 270, अंग्रेजी के 307 और इतिहास के 170 पदों पर भर्ती होगी। वहीं वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में 1385 पद गणित के, 1355 पद विज्ञान के, 1305 पद अंग्रेजी के और 1052 पद हिंदी के हैं।