RPF Vacancy : रेलवे सुरक्षा बल कांस्टेबल व SI भर्ती के योग्यता नियम मुश्किल हुए, SSC GD के साथ आएगी वैकेंसी

संक्षेप: RPF Vacancy : आरपीएफ में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती में अभ्यर्थियों की पीईटी पीएसटी परीक्षा अब सीएपीएफ की तर्ज पर की जाएगी। माना जा रहा है कि अब एसएससी जीडी कांस्टेबल के साथ ही आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती होगी।

RPF Vacancy : आरपीएफ यानी रेलवे सुरक्षा बल में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती में अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक मापतौर परीक्षा अब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की तर्ज पर की जाएगी। इस संबंध में रेलवे बोर्ड की ओर से नए नियम तय कर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन में भर्ती के नियम 47, 48, 49 और 51 में कुछ संशोधन बदलाव किए गए हैं। इसके अनुसार जो अब एसआई और कांस्टेबल पदों की भर्ती में न्यूनतम लंबाई 165 सेमी से बढ़ाकर 170 सेमी कर दिया गया है। आरपीएफ भर्ती के नए नियमों के अनुसार उम्मीदवारों की उम्र 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए। पहले कांस्टेबल पद के लिए उम्र सीमा 18 से 25 साल थी। वहीं एसआई भर्ती के लिए उम्र सीमा 20 से 28 साल है। छाती बिना फुलाए 80 सेमी और फुलाने के बाद 85 सेमी कर दी गई है।

योग्यता कांस्टेबल भर्ती के लिए 10वीं पास और एसआई पद के लिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए।

कार्यपालक कार्ड में हेड कॉन्स्टेबल के समानान्तर सदस्य के लिए न्यूनतम शारीरिक स्तरमान पुरुषों के लिए 170 सेमी, सीना बिना फुलाए 80 सेमी और फुलाए जाने के बाद 85 सेंटीमीटर रहेगा। महिलाओं के लिए न्यूनतम शारीरिक स्तरमान सीएपीएफ स्तर के बराबर ही रहेगा।

मेडिकल टेस्ट प्रक्रिया में क्या हुआ बदलाव आरपीएफ भर्ती में अभी तक आमतौर पर आरपीएफ चिकित्सा अधिकारी मेडिकल टेस्ट करते थे। अब सीएपीएफ चिकित्सा अधिकारियों या ग्रेड I सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा यह प्रक्रिया संपन्न की जाएगी।

एसएससी सीपीओ व जीडी कांस्टेबल के साथ भर्ती इन बदलावों के बाद माना जा रहा है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल के साथ आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती होगी। वहीं एसएससी सीपीओ दिल्ली पुलिस सीएपीएफ एसआई भर्ती के साथ सब इंस्पेक्टर की भर्ती होगी।

हर साल होगी आरपीएफ में भर्ती रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इससे पहले घोषणा कर चुके हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर कर्मियों की भर्ती अब हर साल की जाएगी। इससे पहले हर चार से पांच वर्षों में आरपीएफ कर्मियों की भर्ती होती थी। आरपीएफ भर्ती परीक्षा का आयोजन अब रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) नहीं बल्कि कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) कराएगा।