RPF Vacancy 2025: रेल मंत्री ने नई आरपीएफ भर्ती को लेकर दी खुशखबरी, एक बड़े बदलाव का भी ऐलान

RPF Constable, SI Recruitment 2025: आरपीएफ में कांस्टेबल और एसआई की भर्ती अब हर साल निकलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह ऐलान किया है। इसके अलावा अब यह भर्ती आरआरबी नहीं एसएससी कराएगा।

RPF Constable, SI Recruitment 2025: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) में नई भर्ती निकलने का इंतजार कर रहे युवाओं को खुशखबरी दी है। रेल मंत्री ने सोमवार को घोषणा की कि आरपीएफ कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर कर्मियों की भर्ती अब हर साल की जाएगी। इससे पहले हर चार से पांच वर्षों में आरपीएफ कर्मियों की भर्ती होती थी। उन्होंने कहा कि पिछले साल आरपीएफ में 452 उप-निरीक्षकों की भर्ती की गई थी और अब 4,208 कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा, 'हम सभी चिंतित थे कि अगर भर्ती हर चार या पांच साल में केवल एक बार होती है, तो इससे रेलवे में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए समस्याएं पैदा होंगी। इसलिए हमने यह निर्णय लिया है, ताकि हर साल कांस्टेबल का एक नया बैच रेलवे में शामिल हो सके।'

बड़ा बदलाव - आरआरबी नहीं, एसएससी कराएगा भर्ती परीक्षा आरपीएफ भर्ती परीक्षा का आयोजन अब रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) नहीं बल्कि कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) कराएगा। रेल मंत्री ने रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के 41वें स्थापना दिवस के अवसर पर गुजरात के वलसाड में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, 'अब हर एसएससी के द्वारा साल कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर की भर्ती की जाएगी। हर साल एक नए बैच को शामिल करने से सुरक्षा बल को उचित कैडर प्रबंधन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।'

आरपीएफ के आधुनिकीकरण पर वैष्णव ने कहा कि आरपीएफ महानिदेशक के हालिया अनुरोध के अनुसार सभी अधिकारियों और फील्ड कर्मचारियों को जल्द ही वीएचएफ (वेरी हाई फ्रीक्वेंसी) वॉकी-टॉकी सेट मिलेंगे। मंत्री ने कहा, "कुछ दिन पहले ही, आरपीएफ महानिदेशक ने अनुरोध किया था कि बल के सभी अधिकारियों और फील्ड कर्मियों के पास वीएचएफ सेट होने चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जल्द ही इसे मंजूरी दे देंगे, और मंजूरी मिलने के बाद, आप जितने चाहें उतने वीएचएफ सेट खरीद सकते हैं।”

रेलवे में सेक्शन कंट्रोलर की भर्ती वर्तमान में आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर के 368 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन ले रहा है। आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर से जारी है। 14 अक्टूबर 2025 तक एप्लाई किया जा सकता है।

योग्यता- उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना अनिवार्य है।

न्यूनतम आयु: 20 वर्ष

अधिकतम आयु: 33 वर्ष। एससी व एसटी वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष और ओबीसी वर्ग को तीन वर्ष की छूट दी जाएगी।

चयन - चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा।

आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2025 यूजी लेवल रेलवे भर्ती बोर्ड ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यूजी लेवल के 3058 पदों पर भर्ती निकाली है। अंडरग्रेजुएट लेवल में जूनियर क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क, ट्रेन्स क्लर्क और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के पद हैं। आरआरबी एनटीपीसी यूजी लेवल भर्ती के लिए आवेदन 28 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 27 नवंबर 2025 तक चलेंगे।

योग्यता - किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास।

आयु सीमा - न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 33 वर्ष । एससी व एसटी वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष और ओबीसी वर्ग को तीन वर्ष की छूट दी जाएगी।

आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2025 ग्रेजुएट लेवल रेलवे भर्ती बोर्ड नेनॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल के कुल 5,817 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती में स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, ट्रैफिक असिस्टेंट, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और सीनियर क्लर्क के पद शामिल हैं। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल भर्ती के लिए आवेदन 21 अक्टूबर 2025 से लिए जाएंगे। अंतिम तिथि 20 नवंबर 2025 है।

योग्यता - किसी भी विषय से ग्रेजुएशन।

आयु सीमा - न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 36 वर्ष । एससी व एसटी वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष और ओबीसी वर्ग को तीन वर्ष की छूट दी जाएगी।

जूनियर इंजीनियर पदों पर भर्ती रेलवे भर्ती बोर्ड 31 अक्टूबर 2025 से जूनियर इंजीनियर के 2570 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लेगा। उम्मीदवार को ऑफिशियल वेबसाइट rrbappy.gov.in पर जाना होगा।

योग्यता- उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्यूनिकेशन में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। JE(IT), केमिकल एंड मेटालर्जिकल असिस्टेंट के लिए विशेष शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।