RPF SI Vacancy : रेलवे आरपीएफ एसआई भर्ती की जोनवाइज वैकेंसी जारी, कहां कितने पद, भरें प्रेफरेंस
रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरपीएफ एसआई भर्ती 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी करने के बाद जोनवाइज वैकेंसी और प्रेफेरेंस फॉर्म जारी कर दिया है। प्रेफरेंस भरकर स्कैन की हुई प्रति को 7 दिनों के भीतर digrrt@rb.railnet.gov.in पर ईमेल करें।
RPF SI Vacancy : रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरपीएफ एसआई भर्ती 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी करने के बाद जोनवाइज वैकेंसी और प्रेफेरेंस फॉर्म जारी कर दिया है। रेलवे ने जोनवाइज व कैटेगरी वाइज वैकेंसी जारी कर बताया है कि किस जोन में आरपीएफ एसआई की कुल कितनी वैकेंसी है। वैकेंसी देखते हुए ही अभ्यर्थियों को अपना प्रेफरेंस फॉर्म भरने के लिए कहा गया है। प्रेफरेंस फॉर्म भी जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी www.rrbcdg.gov.in पर जाकर इसे चेक व डाउनलोड कर सकते हैं। आरपीएफ एसआई के 452 पदों को रेलवे के 17 जोनों में बांटा गया है। ऊपर दिए गए टेबल में आप देख सकते हैं कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है।
आरपीएफ एसआई भर्ती की जोनवाइज व कैटेगरी वाइज वैकेंसी के मुताबिक ईस्टर्न रेलवे में 75, सेंट्रल रेलवे में 45, एनएफआर में 43, एसआर में 64, वेस्टर्न रेलवे में 36 वैकेंसी है। आरपीएसएफ में 72 वैकेंसी है। कुल रिक्तियों में 182 पद अनारक्षित हैं। 45 ईडब्ल्यूएस, 122 ओबीसी, 67 एससी, 33 एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं।
अभ्यर्थियों से कहा गया है कि वे 17 जोनों में अपनी प्रेफरेंस के मुताबिक 1 से 17 नंबर दें। जिसे सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहते हैं, उसे 1 नंबर दें। जिसे सबसे कम उसे 17 दें। इसी तरह पूरा प्रेफरेंस फॉर्म भरें।
आरपीएफ/आरपीएसएफ उप-निरीक्षक (कार्यकारी) पद के लिए जोनल प्रेफरेंस फॉर्म इस तरह भरकर जमा करना है।
- संदर्भ के लिए दो दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं:
⦁ जोन-वार रिक्तियों की सूची।
⦁ रिक्त वरीयता प्रपत्र।
प्रक्रिया:
प्रपत्र डाउनलोड करें।
अपनी जोन वरीयता स्पष्ट रूप से भरें।
हस्ताक्षर करें।
स्कैन की हुई प्रति को 7 दिनों के भीतर ईमेल करें: digrrt@rb.railnet.gov.in
समय सीमा में फॉर्म जमा न करने पर प्रेफरेंस का अधिकार समाप्त हो सकता है।
26 अगस्त को आया था आरपीएफ एसआई रिजल्ट
रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की 26 अगस्त 2025 को आरपीएफ एसआई भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया गया था। फिजिकल एफिशियेंसी टेस्ट (PET), फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया के बाद अभ्यर्थी को सफल घोषित किया गया। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा 2, 3, 9, 12 और 13 दिसंबर, 2024 को आयोजित कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर, उसके बाद 22 जून 2025 से 02 जुलाई 2025 तक आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीएमटी), शारीरिक माप परीक्षण (पीएमटी) और उसके बाद दस्तावेज़ सत्यापन के आधार पर रिजल्ट तैयार किया।
क्या रही कटऑफ
पुरुष (Male)
अनारक्षित (UR): 78.78643
अनुसूचित जाति (SC): 72.42401
अनुसूचित जनजाति (ST): 69.36729
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): 76.27743
ईडब्ल्यूएस (EWS): 76.39387
महिला (Female)
अनारक्षित (UR): 76.58801
अनुसूचित जाति (SC): 68.09148
अनुसूचित जनजाति (ST): 66.68486
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): 73.80667
ईडब्ल्यूएस (EWS): 73.42121
पूर्व सैनिक (Ex-Servicemen)
अनारक्षित (UR): 61.51815
अनुसूचित जाति (SC): 63.18451
अनुसूचित जनजाति (ST):
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): 61.64710
ईडब्ल्यूएस (EWS): — (एनए)