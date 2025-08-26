RPF SI Result 2025 OUT: रेलवे आरपीएफ एसआई रिजल्ट 2025 rrbcdg.gov.in पर जारी, Direct Link
RPF SI Result , Cut Off : रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरपीएफ एसआई भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षार्थी अपने आरआरबी रीजन की वेबसाइट पर जाकर परिणाम चेक कर सकते हैं।
RPF SI Result 2025 , Cut Off : रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से आज 26 अगस्त 2025 को आरपीएफ एसआई भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाकर चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 452 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। फिजिकल एफिशियेंसी टेस्ट (PET), फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया के बाद अभ्यर्थी को सफल घोषित किया गया है।
रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा 2, 3, 9, 12 और 13 दिसंबर, 2024 को आयोजित कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर, उसके बाद 22 जून 2025 से 02 जुलाई 2025 तक आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीएमटी), शारीरिक माप परीक्षण (पीएमटी) और उसके बाद दस्तावेज़ सत्यापन के आधार पर रिजल्ट तैयार किया है।
आरआरबी आरपीएफ एसआई रिजल्ट 2025 कटऑफ लिस्ट-
पुरुष उम्मीदवार-
जनरल कैटेगरी- 78.78643
अनुसूचित जाति (SC)- 72.42401
अनुसूचित जनजाति (ST)- 69.36729
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)- 76.27743
ईडब्ल्यूएस (EWS)- 76.39387
महिला उम्मीदवार-
जनरल कैटेगरी- 76.58801
अनुसूचित जाति (SC)- 68.09148
अनुसूचित जनजाति (ST)- 66.68486
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)- 73.80667
ईडब्ल्यूएस (EWS)- 73.42121
RPF SI Result 2025: आरपीएफ एसआई रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें-
1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाना होगा।
2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए “Latest Notices” सेक्शन में जाना होगा।
3. इसके बाद आपको RPF SI Result 2025 लिंक पर क्लिक करना होगा।
4. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आरपीएफ एसआई रिजल्ट 2025 पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी।
5. अब आप रिजल्ट पीडीएफ फाइल में अपना नाम और रोल नंबर (Ctrl+F) की प्रेस करके चेक कर सकते हैं।
6. इसके बाद आप आरपीएफ एसआई रिजल्ट 2025 पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लीजिए।
7. इसके बाद आप, भविष्य के लिए अपने रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।