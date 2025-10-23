RPF Constable PET Admit Card Link : रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एडमिट कार्ड जारी, 1.6Km दौड़, इन्हें फिजिकल से छूट

संक्षेप: RPF Constable PET PMT DV Admit Card Link : रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती के फिजिकल टेस्ट व डीवी राउंड के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षार्थी आरआरबी वेबसाइट पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं।

RPF Constable PET PMT DV Admit Card Link : रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती के फिजिकल टेस्ट व डीवी राउंड के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षार्थी आरआरबी वेबसाइट पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। ई-कॉल लेटर में परीक्षा की तिथि, समय और स्थान का उल्लेख होगा। सभी उम्मीदवारों को अपने ई-कॉल लेटर में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उनका पालन करना अनिवार्य है। दस्तावेज सत्यापन PET/PMT में उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए उसी दिन दस्तावेज सत्यापन (DV) किया जाएगा। सभी उम्मीदवारों को अपने सभी मूल दस्तावेजो के साथ-साथ स्व-प्रमाणित फोटोकॉपी के दो सेट प्रस्तुत करने होंगे।

सीबीटी में सफल अभ्यर्थी अब फिजिकल टेस्ट, पीएमटी व डीवी में बैठेंगे। आरपीएफ शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET), शारीरिक मापन परीक्षा (PMT) और दस्तावेज सत्यापन (DV) 13 नवंबर से 6 दिसंबर 2025 तक देशभर के विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। एक्स-सर्विसमैन को पीईटी टेस्ट नहीं देना होगा लेकिन पीएमटी टेस्ट और डीवी राउंड में भाग लेना होगा।

Admit Card कद-काठी कितनी हो इस भर्ती के लिए होने वाले फिजिकल टेस्ट में जनरल और ओबीसी कैटेगिरी में पुरुष उम्मीदवारों के लिए 165 सेंटीमीटर लंबाई रखी गई है। वहीं महिला उम्मीदवारों के लिए 157 सेंटीमीटर है। एससी/एसटी पुरुष उम्मीदवारों के लिए 160 सेंटीमीटर हाईट रखी गई है। यहीं पर महिला उम्मीदवारों के लिए 152 सेंटीमीटर हाईट निर्धारित की गई है।

इसके अलावा कांस्टेबल के लिए जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी के पुरुष उम्मीदवारों को 5 मिनट 45 सेकेंड में 1600 मीटर की दौड़ लगानी होगी।

स्थल का पता एवं लैंडमार्क / स्थल का पता लैंडमार्क के साथ:

क्षेत्र / क्षेत्र स्थल का पता एवं लैंडमार्क / स्थल का पता लैंडमार्क के साथ

उत्तर / उत्तर 2nd बटालियन, RPSF (राजही कैंप), गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, पिनकोड - 273002.

(लैंडमार्क – गोरखपुर एयरपोर्ट के पास)

पश्चिम / पश्चिम आरपीएफ क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, नासिक रोड, महाराष्ट्र, पिनकोड - 422105.

(लैंडमार्क – सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज, समनगांव रोड)

पूर्व / पूर्व रेलवे वर्कशॉप स्टेडियम, कांचरापाड़ा, पोस्ट ऑफिस - कांचरापाड़ा, पुलिस स्टेशन - बिजपुर, जिला - 24 परगना (उत्तर), पश्चिम बंगाल, पिनकोड - 743145.

(लैंडमार्क – रेलवे बेल इंस्टीट्यूट के सामने हर्ननेट इंग्लिश मीडियम स्कूल के बगल में, कांचरापाड़ा)

दक्षिण / दक्षिण आरपीएफ क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, संजय गांधी नगर, मौला-अली, मेडचल मलकाजगिरी जिला, हैदराबाद, तेलंगाना, पिनकोड - 500040.