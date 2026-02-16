RPF Constable Final Result 2026 जारी, 4660 पदों की भर्ती में लंबा इंतजार खत्म; कटऑफ भी जारी
RPF Constable Final Result 2026 Out : रेलवे सुरक्षा बल भर्ती का अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है। यह भर्ती प्रक्रिया साल 2024 से शुरू हुई थी और अब 2026 इसका फाइनल परिणाम जारी किया गया है।
RPF Constable Final Result 2026 Out : सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। रेलवे सुरक्षा बल की बहुचर्चित भर्ती प्रक्रिया में अब सबसे अहम चरण पूरा हो चुका है। कॉन्स्टेबल भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिससे 4660 पदों पर होने वाली नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। लंबे समय से इस नतीजे का इंतजार कर रहे उम्मीदवार अब अपने चयन की स्थिति देख सकते हैं और आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार हो सकते हैं।
इस भर्ती अभियान को देशभर में बड़े पैमाने पर आयोजित किया गया था और इसमें दसवीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवारों तक ने हिस्सा लिया। पूरी चयन प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से चली, जिसमें लिखित परीक्षा, उत्तर कुंजी, परिणाम, शारीरिक दक्षता परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन जैसे चरण शामिल रहे।
यह भर्ती प्रक्रिया Railway Recruitment Board के माध्यम से आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं की तरह ही सख्त मानकों पर आधारित रही, ताकि सुरक्षा बल में योग्य और फिट उम्मीदवारों का चयन किया जा सके।
RPF Constable Final Result 2026 - यहां देखें
भर्ती का पूरा टाइमलाइन कैसे आगे बढ़ा
इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 अप्रैल 2024 से शुरू हुए थे और 14 मई 2024 तक उम्मीदवारों ने फॉर्म भरे। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सुधार विंडो भी दी गई, जिससे अभ्यर्थी अपनी गलतियां ठीक कर सकें।
सब इंस्पेक्टर पद के लिए परीक्षा दिसंबर 2024 में आयोजित हुई थी, जबकि कॉन्स्टेबल परीक्षा मार्च 2025 में कराई गई। इसके बाद उत्तर कुंजी जारी की गई और उम्मीदवारों को आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर मिला। लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी PET और शारीरिक माप परीक्षण यानी PMT आयोजित किया गया।
सब इंस्पेक्टर पद के लिए PET PMT जून से जुलाई 2025 के बीच कराया गया था। अब कॉन्स्टेबल पद का अंतिम परिणाम जारी होने के साथ भर्ती प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है।
कुल कितने पदों पर होगी भर्ती
इस अभियान के तहत कुल 4660 पद भरे जा रहे हैं। इनमें कॉन्स्टेबल के लिए 4208 पद निर्धारित किए गए थे सब इंस्पेक्टर के लिए 452 पद रखे गए थे। कॉन्स्टेबल पद के लिए न्यूनतम योग्यता दसवीं पास रखी गई थी, जबकि सब इंस्पेक्टर पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री अनिवार्य थी।
आयु सीमा और छूट का प्रावधान
भर्ती में शामिल होने के लिए आयु सीमा स्पष्ट रूप से तय की गई थी। कॉन्स्टेबल पद के लिए उम्मीदवारों की आयु 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए थी। सब इंस्पेक्टर पद के लिए आयु सीमा 20 से 28 वर्ष रखी गई थी। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट भी दी गई।
चयन प्रक्रिया क्यों मानी जाती है कठिन
रेलवे सुरक्षा बल की भर्ती केवल लिखित परीक्षा तक सीमित नहीं होती। इसमें उम्मीदवार की शारीरिक क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। यही कारण है कि PET और PMT इस भर्ती का सबसे चुनौतीपूर्ण चरण माना जाता है।
- पुरुष उम्मीदवारों के लिए लंबी दौड़, लंबी कूद और ऊंची कूद जैसे परीक्षण रखे गए।
- महिला उम्मीदवारों के लिए भी निर्धारित समय में दौड़ और कूद की परीक्षा ली गई।
कॉन्स्टेबल पद के लिए पुरुषों को 1600 मीटर दौड़ तय समय में पूरी करनी होती है, जबकि महिला उम्मीदवारों के लिए 800 मीटर दौड़ निर्धारित रहती है। इसी तरह लंबी कूद और हाई जंप में भी न्यूनतम मानक तय किए गए थे।
आवेदन शुल्क और रिफंड का नियम
इस भर्ती में सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों से 500 रुपये आवेदन शुल्क लिया गया था। एससी, एसटी, दिव्यांग और सभी वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए शुल्क 250 रुपये रखा गया। एक खास बात यह रही कि प्रथम चरण की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित नियमों के अनुसार शुल्क का एक हिस्सा वापस करने का प्रावधान भी रखा गया था।
क्यों खास मानी जाती है यह भर्ती
रेलवे सुरक्षा बल देश की सबसे अहम सुरक्षा इकाइयों में से एक है। रेलवे परिसरों, ट्रेनों और यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी इसी बल पर होती है। इसलिए इसमें भर्ती होने वाले उम्मीदवारों के चयन में शारीरिक फिटनेस, अनुशासन और मानसिक क्षमता पर विशेष जोर दिया जाता है।
हर साल बड़ी संख्या में युवा इस भर्ती का इंतजार करते हैं क्योंकि इसमें नौकरी के साथ स्थिर करियर, सरकारी सुविधाएं और देश सेवा का अवसर मिलता है।
उम्मीदवारों को आगे क्या करना होगा
फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद चयनित उम्मीदवारों को अब दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल जांच की प्रक्रिया से गुजरना होगा। सभी जरूरी प्रमाणपत्र, पहचान पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज और फोटो पहले से तैयार रखने की सलाह दी जाती है ताकि आगे की प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी न आए।
भर्ती से जुड़ी हर अपडेट आधिकारिक माध्यम से ही देखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आगे की सूचना, जॉइनिंग से संबंधित निर्देश और ट्रेनिंग शेड्यूल इसी आधार पर जारी किए जाएंगे।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव