RPF कॉन्स्टेबल फाइनल रिजल्ट 2026 जारी, कैटेगरी वाइज कितना रहा कटऑफ; यहां चेक करें मेरिट लिस्ट की PDF
आरपीएफ कांस्टेबल फाइनल रिजल्ट 2026 के साथ-साथ कटऑफ भी जारी कर दिया गया है। इस तरह 4205 उम्मीदवारों के लिए नौकरी का रास्ता साफ हो गया है।
रेलवे भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने 16 फरवरी 2026 को आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। इस रिजल्ट में वही उम्मीदवार जगह बना सके हैं जिन्होंने लिखित परीक्षा से लेकर शारीरिक परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन तक हर चरण को सफलतापूर्वक पार किया। इस बार कुल 4205 अभ्यर्थियों को कांस्टेबल पद के लिए प्रोविजनल रूप से चयनित किया गया है। लेकिन इस पूरे रिजल्ट की सबसे ज्यादा चर्चा जिस चीज को लेकर हो रही है, वह है कटऑफ, जिसने हजारों उम्मीदवारों का सपना बनाया भी और तोड़ा भी।
भर्ती प्रक्रिया सीईएन 02/2024 के तहत आयोजित की गई थी। यह प्रक्रिया कई चरणों में पूरी हुई और हर चरण में प्रतियोगिता लगातार कठिन होती गई। पहले चरण में कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में उम्मीदवार शामिल हुए। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक माप परीक्षण के लिए बुलाया गया। अंतिम चरण दस्तावेज सत्यापन का रहा, जहां अंतिम छंटनी हुई और मेरिट तैयार की गई।
कटऑफ इस बार अपेक्षा से ज्यादा ऊंची देखने को मिली। इसका सबसे बड़ा कारण उम्मीदवारों की बढ़ती संख्या और परीक्षा का अपेक्षाकृत संतुलित स्तर रहा। जब पेपर बहुत कठिन नहीं होता, तब मेरिट में अंतर बहुत कम अंकों का रह जाता है। यही वजह रही कि एक एक अंक ने चयन और असफलता के बीच बड़ा अंतर पैदा कर दिया। कई अभ्यर्थी अच्छे अंक लाने के बावजूद कटऑफ से थोड़ा पीछे रह गए।
यहां देखें - आरपीएफ कांस्टेबल फाइनल रिजल्ट 2026 कटऑफ
भर्ती बोर्ड ने फाइनल मेरिट पूरी तरह उम्मीदवारों के कुल प्रदर्शन के आधार पर तैयार की है। केवल लिखित परीक्षा में अच्छे अंक लाना ही पर्याप्त नहीं था, बल्कि शारीरिक परीक्षा में भी तय मानकों को पूरा करना जरूरी रहा। जिन उम्मीदवारों ने सभी चरणों में संतुलित प्रदर्शन किया, वही अंतिम सूची में जगह बना पाए। इस बार मेरिट का पैटर्न यह साफ दिखाता है कि केवल तैयारी ही नहीं, बल्कि फिटनेस भी चयन का बड़ा आधार बन चुकी है।
क्या रहा परीक्षा का टाइमलाइन
परीक्षा तिथियों पर नजर डालें तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा 2 मार्च से 18 मार्च 2025 के बीच आयोजित की गई थी। इसके बाद शारीरिक दक्षता और माप परीक्षण 13 नवंबर से 6 दिसंबर 2025 तक चला। लंबी चयन प्रक्रिया के बाद अब जाकर 16 फरवरी 2026 को अंतिम परिणाम जारी हुआ। इतने लंबे अंतराल ने उम्मीदवारों की उत्सुकता और चिंता दोनों बढ़ा दी थी।
कटऑफ बढ़ने के पीछे एक और बड़ा कारण यह रहा कि इस भर्ती में दोबारा प्रयास करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा थी। अनुभवी उम्मीदवारों ने बेहतर रणनीति के साथ परीक्षा दी, जिससे प्रतिस्पर्धा का स्तर ऊंचा चला गया। इसके अलावा सामान्य वर्ग में सीटों के मुकाबले उम्मीदवारों की संख्या काफी अधिक रही, जिससे मेरिट सूची में जगह बनाना और कठिन हो गया।
क्या है अगले चरण की प्रक्रिया
जो उम्मीदवार चयनित हुए हैं, उनके लिए अब अगला चरण नियुक्ति प्रक्रिया का है। उन्हें संबंधित रेलवे जोन से आगे की सूचना मिलेगी। नियुक्ति से पहले मेडिकल जांच और अंतिम सत्यापन की औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। इसलिए चयनित उम्मीदवारों को अपने सभी मूल दस्तावेज तैयार रखने की सलाह दी गई है।
ऐसे देखें रिजल्ट
रिजल्ट देखने की प्रक्रिया भी काफी सरल रखी गई है। उम्मीदवार अपने संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फाइनल मेरिट सूची की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सूची में अपना रोल नंबर खोजकर वे यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनका चयन हुआ है या नहीं। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे भविष्य की प्रक्रिया के लिए रिजल्ट की प्रति सुरक्षित रखें।
