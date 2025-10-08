Rojgar Mela : डीयू में रोजगार मेला आज, 51 कंपनियां बरसाएंगी नौकरियां, यूजी पीजी व पीएडी वालों के लिए मौका

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में पढ़ने वाले छात्रों के लिए आज सेंट्रल प्लेसमेंट सेल रोजगार मेले का आयोजन करने जा रहा है। जॉब मेले में कुल 51 राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय कंपनियां भाग ले रही हैं।

डीयू के डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर कार्यालय के अंतर्गत सेंट्रल प्लेसमेंट सेल द्वारा बुधवार को एक दिवसीय जॉब मेला आयोजित किया जाएगा। आयोजन सुबह 9 बजे से डीयू के मल्टीपरपज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू होगा। डीयू के अनुसार इस जॉब मेले का उद्देश्य विद्यार्थियों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाना है, ताकि रोजगार एवं इंटर्नशिप के अवसरों को अधिक सुगम और समावेशी बनाया जा सके। डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर की अधिकारी प्रो. हेना सिंह ने कहा कि जॉब मेले में कुल 51 राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय कंपनियां भाग ले रही हैं, जिनमें 40 ऑफलाइन और 11 ऑनलाइन मोड में जुड़ेंगी। इनमें से अधिकांश कंपनियां प्लेसमेंट और इंटर्नशिप दोनों अवसर प्रदान कर रही हैं।

रोजगार मेले में आइटी, हास्पिटैलिटी, स्टार्टअप और सर्विस सेक्टर की कई कंपनियां भाग लेंगी। कुछ कंपनियां मौके पर साक्षात्कार लेंगी, जबकि कुछ आनलाइन इंटरव्यू के माध्यम से उम्मीदवारों का मूल्यांकन करेंगी। 21 कंपनियां केवल प्लेसमेंट और 10 कंपनियां केवल इंटर्नशिप ऑफर कर रही हैं। जॉब मेले में 300 से अधिक पदों के लिए आवेदन के अवसर मौजूद हैं। अब तक 5000 से अधिक छात्रों ने इसके लिए पंजीकरण कराया है। ज्यादा से ज्यादा छात्रा इसका लाभ ले पाएंगे।

रोजगार मेले में डीयू के स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी कार्यक्रम में नामांकित छात्र हिस्सा ले सकते हैं। ऐसे छात्र जो डीयू से पास हो चुके हैं वह भी रोजगार मेले का हिस्सा बन सकते हैं। हालांकि इसके लिए पंजीकरण करना जरूरी है। छात्रों की योग्यता के आधार पर उनका चयन होगा।