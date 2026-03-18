Rojgar Mela : पटना रोजगार मेले में 2 महिलाओं को 5.40 लाख पैकेज पर नौकरी, 6135 को ऑफर लेटर
महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा ज्ञान भवन में आयोजित महिला मेगा जॉब फेयर में इन दोनों को पांच लाख 40 हजार का पैकेज पर नौकरी मिली है। यह नौकरी हेल्थ केयर के क्षेत्र में काम कर रही कंपनी मेडिमिक्स ने दी है।
अवसर मिलते ही महिलाएं उड़ान भरने लगती हैं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है अंशु कुमारी और नेहा भगत ने। महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा ज्ञान भवन में आयोजित महिला मेगा जॉब फेयर में इन दोनों को पांच लाख 40 हजार का पैकेज पर नौकरी मिली है। यह नौकरी हेल्थ केयर के क्षेत्र में काम कर रही कंपनी मेडिमिक्स ने दी है। सबसे ज्यादा पैकेज पर इस कंपनी ने नौकरी दी। महिला एवं बाल विकास निगम की प्रबंध निदेशिका बंदना प्रेयषी ने मंगलवार को महिला रोजगार मेले के समापन समारोह के दौरान बताया कि मेले में राज्य भर की महिलाओं ने ऑनलाइन पंजीकरण किया था। कुल 19 हजार महिलाओं ने पंजीकरण किया था। इसमें 11,586 महिलाएं मेला में रोजगार के लिए आईं। इसमें 6135 लड़कियों को ऑफर लेटर दिया गया।
मेले में चयनित महिलाओं को औसतन दो लाख 40 हजार के पैकेज दिया गया
समापन समारोह के मुख्य अतिथि समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी ने कहा कि अब तक श्रम संसाधन विभाग ही रोजगार मेला का आयोजन करता था। लेकिन महिला एवं बाल विकास निगम ने यह बेहतर शुरुआत की है। इससे महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का अवसर मिलेगा। विकास आयुक्त मिहिर कुमार ने कहा कि जिन महिलाओं को नौकरी मिली है। उनकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। इससे किसी भी महिला के साथ गड़बड़ी ना हो। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा।
मौके पर कौशल विकास के कौशल किशोर ने कहा कि मेले का आयोजन आगे भी किया जाएगा। एआई के माध्यम से भी अब महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।
हेल्थ केयर में 1250 और टेक्सटाइल में 1114 को मिली नौकरी
महिला रोजगार मेला में सबसे ज्यादा हेल्थ केयर सेक्टर में महिलाओं को नौकरी मिली। इस क्षेत्र में 1250 महिलाओं को नौकरी मिली। टेक्सटाइल क्षेत्र में 1114 और इलेक्ट्रॉनिक्स में 800 महिलाओं को नौकरी मिली है। समापन समारोह में मंच से 15 महिलाओं को सम्मानित किया गया। सबसे अधिक नौकरी देने वाली तीन कंपनी 2050 हेल्थकेयर, फ्लिपकार्ट और मेडिमिक्स के पदाधिकारी को सम्मानित किया गया।
निजी स्कूल और कॉलेज भी किए जाएंगे शामिल
मंत्री के निर्देश पर अब महिला रोजगार मेले में निजी स्कूल व कॉलेज को भी शामिल किया जाएगा। इससे और अधिक महिलाओं को अवसर मिलेगा। कई महिलाओं को मंच पर नियुक्ति पत्र दिया गया।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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