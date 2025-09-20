रोजगार मेले में दुबई व यूएई में नौकरी के लिए 41 का चयन, 2000 वैकेंसी रह गईं खाली, 27 कंपनियों ने की भर्ती

झारखंड के अवर प्रादेशिक नियोजनालय बरटांड़, धनबाद में शुक्रवार को आयोजित रोजगार मेला में 2550 वैकेंसी के मुकाबले मात्र 351 युवाओं को नौकरी मिली। वहीं विभिन्न कंपनियों ने 148 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्टेड किया।

झारखंड के अवर प्रादेशिक नियोजनालय बरटांड़, धनबाद में शुक्रवार को आयोजित रोजगार मेला में 2550 वैकेंसी के मुकाबले मात्र 351 युवाओं को नौकरी मिली। वहीं विभिन्न कंपनियों ने 148 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्टेड किया। कंपनी के मानकों के अनुसार अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण दो हजार से अधिक पद खाली रह गया। महत्वपूर्ण यह है कि इनमें से दुबई व यूएई में टाइल्स मैसन (टाइल्स मिस्त्री) के 100 पदों की वैकेंसी की तुलना में 41 युवाओं का चयन किया गया। 20 से 35 आयु वर्ग के लिए न्यूनतम 10वीं पास योग्यताधारी युवाओं के लिए रांची की प्रेझा फाउंडेशन ने वैकेंसी जारी की थी। चयनित को 34000-40000 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। सहायक निदेशक (नियोजन) धनबाद पदमा कुमारी समेत अन्य अतिथियों ने मौके पर कई चयनित युवाओं को तत्काल नियुक्ति पत्र प्रदान किया।

रोजगार मेला में 27 निजी कंपनियों ने हिस्सा लिया। कई स्थानीय कंपनियों ने भी रोजगार मेला में युवाओं को रोजगार दिया। स्थानीय कंपनियों में रोजगार के लिए युवाओं में उत्साह देखा गया। खराब मौसम के बाद भी युवाओं की भीड़ जुटी थी। काफी संख्या में अभिभावक भी पहुंचे थे। सहायक निदेशक (नियोजन) धनबाद पदमा कुमारी ने बताया कि अवर प्रादेशिक नियोजनालय धनबाद की ओर से समय-समय पर रोजगार मेला एवं भर्ती कैंप का आयोजन किया जा रहा है। निबंधित बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। रोजगार के अवसर से जुड़ने के लिए स्थानीय उम्मीदवार रोजगार पोर्टल https://jharniyojan.jharkhand.gov.in में अपना निबंधन स्वयं अथवा अवर प्रादेशिक नियोजनालय, धनबाद में उपस्थित होकर कर सकते हैं।