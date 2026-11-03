पहाड़ों वाली मैगी का गजब बिजनेस, रोजाना 14,000 की कमाई, ऑफ-सीजन में भी 4.5 लाख का टर्नओवर
हिमाचल प्रदेश के 13,000 फीट ऊंचे रोहतांग पास पर एक मैगी बेचने वाला ऑफ-सीजन में भी रोजाना 14,000 रुपये से 15,000 रुपये की बिक्री कर महीने का करीब 4.5 लाख रुपये टर्नओवर बना रहा है।
"कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता"—यह डायलॉग तो आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन इसे 13,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास में एक दुकानदार ने सच कर दिखाया है।
सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक खबर और वीडियो ने इंटरनेट यूजर्स को हैरान कर दिया है, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि रोहतांग दर्रे पर एक छोटी सी दुकान चलाने वाला व्यक्ति टूरिस्ट के ऑफ-सीजन में भी रोजाना 14,000 रुपये से 15,000 रुपये की कमाई कर रहा है।
रोजाना की कमाई का पूरा हिसाब-किताब
कंटेंट क्रिएटर हर्ष चौहान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट @harshreturns पर एक मैगी बेचने वाले से बातचीत का एक वीडियो शेयर किया। टूरिस्ट की संख्या कम होने के बावजूद दुकानदार की रोजाना की कमाई का गणित कुछ इस प्रकार है:
मैगी की बिक्री: रोजाना 60 से 70 प्लेट मैगी (प्रति प्लेट 100 रुपये), जिससे लगभग 6,000 रुपये से 7,000 रुपये की कमाई होती है।
चाय की बिक्री: रोजाना करीब 200 कप गर्म चाय (प्रति कप 40 रुपये), जिससे 8,000 रुपये की कमाई होती है।
अंडे व अन्य स्नैक्स: उबले हुए अंडे और आमलेट की बिक्री से अतिरिक्त कमाई होती है।
इन आंकड़ों को जोड़ें तो दुकान का रोजाना का टर्नओवर 14,000 रुपये से 15,000 रुपये बनता है, यानी ऑफ-सीजन में भी महीने का कारोबार लगभग 4.5 लाख रुपये के आसपास पहुंच जाता है।
सोशल मीडिया पर छिड़ी टर्नओवर बनाम नेट प्रॉफिट की बहस
वीडियो वायरल होते ही लोगों के बीच एक बड़ी बहस छिड़ गई। कई लोग जहां इसे एक प्रेरणादायक कहानी और सफल माइक्रो-एंटरप्रेन्योरशिप मान रहे हैं, वहीं कई यूजर्स ने पहाड़ों पर बिजनेस चलाने की असल चुनौतियों पर ध्यान दिलाया।
इंटरनेट यूजर्स का कहना है कि 14,000 रुपये रोजाना का आंकड़ा ग्रॉस टर्नओवर है, न कि नेट प्रॉफिट। 13,000 फीट की ऊंचाई पर पानी, गैस सिलेंडर, मैगी के पैकेट, दूध और अन्य राशन सामग्री ले जाने में भारी परिवहन खर्च आता है। इसके अलावा, साल में 4 से 5 महीने बर्फबारी और रास्ते बंद रहने के कारण इन दुकानदारों को बिना किसी काम के रहना पड़ता है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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