RMS Result 2026: राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कक्षा 6 और 9 रिजल्ट 2026 जारी, यहां से डाउनलोड करें कॉल लेटर

संक्षेप: RMS CET Result 2026: राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल (RMS) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आयोजित 'कॉमन एंट्रेंस टेस्ट' (CET) के परिणाम आज, 09 फरवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिए हैं।

Feb 09, 2026 05:52 pm IST

RMS CET Results 2026: राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल (RMS) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आयोजित 'कॉमन एंट्रेंस टेस्ट' (CET) के परिणाम आज, 09 फरवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिए हैं। कक्षा 6 और कक्षा 9 में एडमिशन के लिए लिखित परीक्षा देने वाले हजारों छात्र अब अपना स्कोर और शॉर्टलिस्ट स्टेटस देख सकते हैं।

रिजल्ट के साथ-साथ कैटेगरी-वाएज कट-ऑफ (Cut-off) अंक भी जारी किए हैं। जो उम्मीदवार कट-ऑफ को पार करने में सफल रहे हैं, वे इंटरव्यू के अगले चरण के लिए अपने ई-कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तारीखें और परीक्षा का सफर लिखित परीक्षा: 07 दिसंबर 2025 को आयोजित की गई थी।

आंसर-की जारी: 11 दिसंबर 2025।

शिकायत निवारण: 17 दिसंबर 2025 तक का समय दिया गया था।

इंटरव्यू कॉल लेटर: 09 फरवरी 2026 से उपलब्ध।

कट-ऑफ का विश्लेषण इस साल प्रतिस्पर्धा काफी कड़ी रही है, जिसका असर कट-ऑफ अंकों पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है।

कक्षा 6 के लिए कट-ऑफ: JCOs & OR (General): लड़कों के लिए 129 और लड़कियों के लिए 132 अंक।

Civilians (General): लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए 138 अंक।

किल्ड इन एक्शन: लड़कों के लिए 84 और लड़कियों के लिए 90 अंक।

कक्षा 9 के लिए कट-ऑफ: JCOs & OR (General): लड़कों के लिए 149 और लड़कियों के लिए 155 अंक।

Civilians (General): यहां कट-ऑफ सबसे ऊपर रहा है—लड़कों के लिए 167 और लड़कियों के लिए 173 अंक।

कुल सीटें और रिक्तियां सत्र 2026-27 के लिए सभी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों में कुल 507 सीटें उपलब्ध हैं:

कक्षा 6: 358 सीटें।

कक्षा 9: 149 सीटें। 'किल्ड इन एक्शन' श्रेणी के तहत रिक्तियां इन कुल सीटों के अतिरिक्त होंगी।

इंटरव्यू कॉल लेटर कैसे डाउनलोड करें? शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना इंटरव्यू कॉल लेटर प्राप्त कर सकते हैं:

आधिकारिक वेबसाइट rashtriyamilitaryschools.edu.in पर जाएं। 2. होमपेज पर 'CET Corner' या 'Results' सेक्शन में जाएं।

3. अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें।

4. आपके डैशबोर्ड पर 'Interview e-Call Letter' का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।

5. लेटर को डाउनलोड करें और इसका प्रिंटआउट निकाल लें।