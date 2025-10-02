RMLIMS Result 2025 : Lohia RML Nursing Officer result out cut off cutoff नर्सिंग भर्ती स्क्रीनिंग परीक्षा के नतीजे घोषित,69.5 फीसदी कटऑफ, 665 पदों पर होगी भर्ती, Career Hindi News - Hindustan
लोहिया संस्थान में नर्सिंग भर्ती स्क्रीनिंग परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। स्क्रीनिंग परीक्षा में ओपन श्रेणीवार कट ऑफ जारी की गई है। कट ऑफ के दायरे में आने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, वरिष्ठ संवाददाता, लखनऊThu, 2 Oct 2025 07:53 AM
लोहिया संस्थान में नर्सिंग भर्ती स्क्रीनिंग परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। स्क्रीनिंग परीक्षा में ओपन श्रेणीवार कट ऑफ जारी की गई है। कट ऑफ के दायरे में आने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए संस्थान में नर्सों की भर्ती की जा रही है। लगभग 665 पदों पर नर्सिंग की भर्ती प्रक्रिया चल रही है।

संस्थान के सीएमएस डॉ. विक्रम सिंह ने बताया कि 69.5 फीसदी कट ऑफ रही। ईडब्ल्यूएस श्रेणी का कट ऑफ 51 प्रतिशत रहा। ओबीसी श्रेणी में 62 प्रतिशत अंक पाने वालों को मौका दिया गया है। एससी की 48.5 और एसटी की 40 फीसदी रही। उन्होंने बताया कि स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल होने वालों को मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाएगा। स्क्रीनिंग परीक्षा सात सितंबर को देश भर के 133 केंद्रों पर आयोजित हुई थी। मुख्य भर्ती परीक्षा 11 अक्तूबर को प्रस्तावित है। ज्यादातर सेंटर लखनऊ में बनाए जाएंगे। भर्ती के लिए सिर्फ मुख्य परीक्षा के अंक ही जोड़े जाएंगे।

सैन्य नर्सिंग सेवा ने पूरे किए 100 साल

लखनऊ। सैन्य नर्सिंग सेवा (एमएनएस - मिलिट्री नर्सिंग सर्विस) ने आज रक्षा सेवाओं और राष्ट्र के प्रति अपने 100वें वर्ष के अटूट समर्पण की उपलब्धि हासिल की। इस ऐतिहासिक अवसर को चिह्नित करने के लिए, लखनऊ गैरिसन के नर्सिंग अधिकारियों ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। शताब्दी समारोह की शुरुआत लखनऊ छावनी स्थित सेना चिकित्सा कोर (एएमसी) केंद्र एवं कॉलेज के युद्ध स्मारक ‘श्रद्धांजलि’ पर पुष्पांजलि समारोह के साथ हुई।

