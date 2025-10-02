नर्सिंग भर्ती स्क्रीनिंग परीक्षा के नतीजे घोषित,69.5 फीसदी कटऑफ, 665 पदों पर होगी भर्ती

लोहिया संस्थान में नर्सिंग भर्ती स्क्रीनिंग परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। स्क्रीनिंग परीक्षा में ओपन श्रेणीवार कट ऑफ जारी की गई है। कट ऑफ के दायरे में आने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा

लोहिया संस्थान में नर्सिंग भर्ती स्क्रीनिंग परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। स्क्रीनिंग परीक्षा में ओपन श्रेणीवार कट ऑफ जारी की गई है। कट ऑफ के दायरे में आने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए संस्थान में नर्सों की भर्ती की जा रही है। लगभग 665 पदों पर नर्सिंग की भर्ती प्रक्रिया चल रही है।

संस्थान के सीएमएस डॉ. विक्रम सिंह ने बताया कि 69.5 फीसदी कट ऑफ रही। ईडब्ल्यूएस श्रेणी का कट ऑफ 51 प्रतिशत रहा। ओबीसी श्रेणी में 62 प्रतिशत अंक पाने वालों को मौका दिया गया है। एससी की 48.5 और एसटी की 40 फीसदी रही। उन्होंने बताया कि स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल होने वालों को मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाएगा। स्क्रीनिंग परीक्षा सात सितंबर को देश भर के 133 केंद्रों पर आयोजित हुई थी। मुख्य भर्ती परीक्षा 11 अक्तूबर को प्रस्तावित है। ज्यादातर सेंटर लखनऊ में बनाए जाएंगे। भर्ती के लिए सिर्फ मुख्य परीक्षा के अंक ही जोड़े जाएंगे।