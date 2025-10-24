Hindustan Hindi News
RMLH Vacancy : यूपी के लोहिया संस्थान में स्टोर कीपर समेत 96 पदों पर निकली भर्ती, आवेदन कब से

RMLH Vacancy : यूपी के लोहिया संस्थान में स्टोर कीपर समेत 96 पदों पर निकली भर्ती, आवेदन कब से

संक्षेप: rmlh recruitment : लोहिया संस्थान प्रशासन करीब 10 साल बाद गैर शैक्षिक पदों पर भर्ती करने जा रहा है। इस संबंध में भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है।

Fri, 24 Oct 2025 08:06 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, वरिष्ठ संवाददाता, लखनऊ
लोहिया संस्थान प्रशासन करीब 10 साल बाद गैर शैक्षिक पदों पर भर्ती करने जा रहा है। इस संबंध में विज्ञापन जारी कर दिया गया है। नवम्बर के दूसरे सप्ताह से ऑनलाइन आवेदन की विंडो वेबसाइट पर खुलेगी। अधिकारियों ने जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का दावा किया है।

लोहिया संस्थान में करीब 1200 बेड हैं। ज्यादातर बेड हमेशा भरे रहते हैं। प्रतिदिन 3000 से 4000 मरीज ओपीडी में आ रहे हैं। मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने व संस्थान को चलाने के लिए 11 प्रकार के पदों पर भर्ती की जाएगी। लगभग 96 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इसका विज्ञापन वेबसाइट पर आ गया है।

संस्थान के निदेशक डॉ. सीएम सिंह ने बताया कि नवम्बर के दूसरे सप्ताह से अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करीब एक महीने तक कर सकेंगे। इससे जुड़ी समस्त जानकारी संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। निदेशक ने बताया कि सबसे ज्यादा सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के 26 व स्टोनोग्राफर के 24 पद हैं।

इन पदों पर होगी भर्ती

असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, जूनियर एकाउंट ऑफिसर, स्टोरकीपर, जूनियर इंजीनियर, लाइब्रेरियन, रिसेप्शनिस्ट, वर्कशाप टेक्नीशियन, स्टेनोग्राफर के पद भरे जाएंगे।

