RJS Result : राजस्थान आरजेएस रिजल्ट जारी, मधुलिका यादव ने किया टॉप, SC से ऊपर ST की कटऑफ
RJS Result 2025 , hcraj.nic.in : राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। मधुलिका यादव ने परीक्षा में टॉप किया है। परीक्षार्थी hcraj.nic.in पर जाकर परीक्षा परिणाम चेक कर सकते हैं। कुल 44 पदों पर रिजल्ट जारी किया गया है। इनमें 28 महिला जज बनी हैं। मधुलिका यादव ने 205.5 अंकों के साथ टॉप किया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरजेएस परीक्षा के इंटरव्यू के लिए बुलाए गए सभी अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट भी जारी की है। इसमें 136 उम्मीदवारों के नाम, कैटेगरी, जन्मतिथि, विषयवार वार मार्क्स, इंटरव्यू मार्क्स, कुल योग की डिटेल्स है। 27 फरवरी 2025 को सिविल जज के रिक्त 44 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी करते हुए आवेदन आमंत्रित किए गए थे।
क्या रही कटऑफ ( RJS कटऑफ )
श्रेणी अंक
अनारक्षित 190.5
अनारक्षित (विधवा) 155.5
अनारक्षित पूर्व सैनिक 131
अनुसूचित जाति 146
अनुसूचित जनजाति 157.5
ओबीसी, एमबीसी एनसीएल - 168
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग - 182
मोर बैकवर्ड वर्ग - एनसीएल - 142
PwBD (LD)- 135
PwBD (B&LV)- 141.5
चयनित 44 उम्मीदवारों के नाम
क्रम रोल नंबर उम्मीदवार का नाम कुल मार्क्स
मधुलिका यादव – 205.5
प्रज्ञा गांधी – 204
अम्बिका राठौड़ – 196
आकांक्षा विश्नोई – 196
मुस्कान गर्ग – 195.5
भारत जांगड़ा – 195
दीक्षा राज – 195
भाव्या पोखरियाल – 195
प्रकृति घाटिया – 190.5
साक्षी शर्मा – 190
शुभम भाटी – 189.5
आशुतोष शर्मा – 188
चंदन बडगुजर – 185.5
स्वाति जोशी – 183
जसप्रीत कौर – 182
लक्ष्मी – 180
सूर्या परिहार – 172.5
रेखा चौधरी – 171.5
सरवर खान – 171
कृष्णा सागर – 169.5
मनीषा – 169
सीता कुमारी – 168
रानू आनंद चौहान – 168
ऋथिका चौधरी – 168
मोहन चंदा – 162.5
सोनल बोहरा – 162.5
निकिता – 162
गौरव्य भट्ट – 161
मोनिका मीना – 157.5
कैलाश राम – 157
राहुल बंसीवाल – 156.5
जुगविंदर बीर कौर – 155.5
रेनू सिंगारिया – 155
शुभम मिश्रा – 150
हिमांशु सिंह – 150
श्रेया शर्मा – 148
तमन्ना सिंगारिया – 146
विशाल बंसीवाल – 146
प्रीति यादव – 143.5
कृष्णा गुर्जर – 142
उत्कर्ष द्विवेदी – 141.5
हार्दिक कौशल – 135
शुभम सिंगला – 135
अर्जुन राम – 131