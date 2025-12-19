RJS Result : राजस्थान आरजेएस रिजल्ट जारी, मधुलिका यादव ने किया टॉप, SC से ऊपर ST की कटऑफ

संक्षेप: RJS Result , hcraj.nic.in : राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। मधुलिका यादव ने परीक्षा में टॉप किया है। कुल 44 पदों पर रिजल्ट जारी किया गया है। इनमें 28 महिला जज बनी हैं।

Dec 19, 2025 03:55 pm IST

RJS Result 2025 , hcraj.nic.in : राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। मधुलिका यादव ने परीक्षा में टॉप किया है। परीक्षार्थी hcraj.nic.in पर जाकर परीक्षा परिणाम चेक कर सकते हैं। कुल 44 पदों पर रिजल्ट जारी किया गया है। इनमें 28 महिला जज बनी हैं। मधुलिका यादव ने 205.5 अंकों के साथ टॉप किया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरजेएस परीक्षा के इंटरव्यू के लिए बुलाए गए सभी अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट भी जारी की है। इसमें 136 उम्मीदवारों के नाम, कैटेगरी, जन्मतिथि, विषयवार वार मार्क्स, इंटरव्यू मार्क्स, कुल योग की डिटेल्स है। 27 फरवरी 2025 को सिविल जज के रिक्त 44 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी करते हुए आवेदन आमंत्रित किए गए थे।

क्या रही कटऑफ ( RJS कटऑफ ) श्रेणी अंक अनारक्षित 190.5

अनारक्षित (विधवा) 155.5

अनारक्षित पूर्व सैनिक 131

अनुसूचित जाति 146

अनुसूचित जनजाति 157.5

ओबीसी, एमबीसी एनसीएल - 168

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग - 182

मोर बैकवर्ड वर्ग - एनसीएल - 142

PwBD (LD)- 135

PwBD (B&LV)- 141.5

Direct Link चयनित 44 उम्मीदवारों के नाम क्रम रोल नंबर उम्मीदवार का नाम कुल मार्क्स मधुलिका यादव – 205.5

प्रज्ञा गांधी – 204

अम्बिका राठौड़ – 196

आकांक्षा विश्नोई – 196

मुस्कान गर्ग – 195.5

भारत जांगड़ा – 195

दीक्षा राज – 195

भाव्या पोखरियाल – 195

प्रकृति घाटिया – 190.5

साक्षी शर्मा – 190

शुभम भाटी – 189.5

आशुतोष शर्मा – 188

चंदन बडगुजर – 185.5

स्वाति जोशी – 183

जसप्रीत कौर – 182

लक्ष्मी – 180

सूर्या परिहार – 172.5

रेखा चौधरी – 171.5

सरवर खान – 171

कृष्णा सागर – 169.5

मनीषा – 169

सीता कुमारी – 168

रानू आनंद चौहान – 168

ऋथिका चौधरी – 168

मोहन चंदा – 162.5

सोनल बोहरा – 162.5

निकिता – 162

गौरव्य भट्ट – 161

मोनिका मीना – 157.5

कैलाश राम – 157

राहुल बंसीवाल – 156.5

जुगविंदर बीर कौर – 155.5

रेनू सिंगारिया – 155

शुभम मिश्रा – 150

हिमांशु सिंह – 150

श्रेया शर्मा – 148

तमन्ना सिंगारिया – 146

विशाल बंसीवाल – 146

प्रीति यादव – 143.5

कृष्णा गुर्जर – 142

उत्कर्ष द्विवेदी – 141.5

हार्दिक कौशल – 135

शुभम सिंगला – 135