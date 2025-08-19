RJS pre result 2025 PDF out on hcraj nic in Rajasthan High Court Civil Judge reult cut off cutoff marks PDF RJS pre result OUT, Cut Off : राजस्थान हाईकोर्ट सिविल जज रिजल्ट hcraj.nic.in पर जारी, देखें कटऑफ, Career Hindi News - Hindustan
RJS pre result 2025 PDF out on hcraj nic in Rajasthan High Court Civil Judge reult cut off cutoff marks PDF

RJS pre result OUT, Cut Off : राजस्थान हाईकोर्ट सिविल जज रिजल्ट hcraj.nic.in पर जारी, देखें कटऑफ

RJS pre result 2025 , Cut Off : राजस्थान हाईकोर्ट सिविल जज रिजल्ट hcraj.nic.in पर जारी, देखें कटऑफ

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरTue, 19 Aug 2025 01:52 PM
RJS pre result OUT, Cut Off : राजस्थान हाईकोर्ट सिविल जज रिजल्ट hcraj.nic.in पर जारी, देखें कटऑफ

RJS pre result 2025 , Cut Off : राजस्थान हाईकोर्ट ने सिविल जज भर्ती 2025 प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षार्थी hcraj.nic.in पर जाकर परिणाम चेक कर सकते हैं। वेबसाइट पर प्रीलिम्स में क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के रोल नंबर की लिस्ट पीडीएफ फाइल के रूप में उपलब्ध है। राजस्थान हाईकोर्ट ने सिविल जज भर्ती 2025 प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 27 जुलाई को हुआ था, जिसमें हजारों अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। सिविल जज मेन्स परीक्षा के लिए चयनित अभ्यर्थियों के रोल नंबर कैटेगरीवाइज कटऑफ अंकों के साथ जारी कर दिए गए हैं। रिजल्ट के साथ फाइनल आंसर-की भी जारी हुई है।

7 प्रश्न हटे, 93 अंक अधिकतम अंक

परीक्षा का परिणाम 93 अधिकतम अंकों पर आधारित है क्योंकि कुछ आपत्तियों के बाद 7 प्रश्नों को हटा दिया गया था। विभिन्न श्रेणियों के लिए कट-ऑफ मार्क्स इस प्रकार हैं-

सामान्य: 78

अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल (OBC-NCL): 74

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): 75

अनुसूचित जाति (SC): 64

अनुसूचित जनजाति (ST): 65

एमबीसी-एनसीएल (MBC-NCL): 59

पीडब्ल्यूडी (PwBD) श्रेणी - 40 से 43 के बीच

न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अपेक्षित संख्या में पात्र महिला अभ्यर्थी अपनी-अपनी श्रेणियों में उत्तीर्ण हो गई हैं, इसलिए महिला अभ्यर्थियों के लिए कोई अलग कट-ऑफ जारी नहीं की गई है।

RJS pre result 2025 PDF- Direct Link

ओएमआर पर गलती के चलते कई भर्ती प्रक्रिया से बाहर

हाईकोर्ट ने 239 उम्मीदवारों को मूल्यांकन प्रक्रिया से बाहर कर दिया है। इसका मुख्य कारण यह है कि उन्होंने रोल नंबर भरते समय गलतियां की थी। जैसे गलत बबल भरना, एक से ज्यादा बबल भरना, या व्हाइटनर का उपयोग करना। इसी तरह 77 अन्य उम्मीदवारों को भी बाहर किया गया क्योंकि उन्होंने प्रश्न-पत्र पुस्तिका की सीरीज) को भरते समय इसी तरह की अनियमितताएं की थीं।

जो उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए योग्य घोषित नहीं हुए हैं, उनकी मार्कशीट कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर अलग से अपलोड की जाएगी।

यूं चेक करें रिजल्ट

चरण 1: राजस्थान उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट hcraj.nic.in पर जाएं।

चरण 2: होमपेज पर, 'रिक्रूटमेंट' सेक्शन पर क्लिक करें।

चरण 3: आरजेएस 2025 प्रारंभिक परीक्षा परिणाम या इसी तरह की अधिसूचना वाला लिंक देखें।

चरण 4: परिणाम और कट-ऑफ विवरण वाली पीडीएफ खोलने के लिए लिंक पर क्लिक करें।

चरण 5: पीडीएफ डाउनलोड करें और सर्च फंक्शन (Ctrl + F) का उपयोग करके अपना रोल नंबर खोजें।

Rajasthan High Court
