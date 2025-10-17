RITES Recruitment 2025: राइट्स लिमिटेड में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट पदों पर निकली नौकरी, अप्लाई करें

संक्षेप: RITES Recruitment 2025: रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस (RITES) लिमिटेड ने सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के 600 पदों पर नियुक्ति निकाली है। अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट को rites.com पर जाना होगा।

RITES Recruitment 2025 Apply Online: रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस (RITES) लिमिटेड की ओर से सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट पदों पर भर्ती निकाली है। अगर आप भी इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट rites.com पर जाना होगा। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 14 अक्टूबर 2025 से शुरू हो गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 नवंबर 2025 है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 600 पदों को भरा जाएगा। इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 23 नवंबर 2025 को किया जाएगा।

शैक्षणिक योग्यता- आवेदन करने के इच्छुक उम्मीद के पास संबंधित विषय में किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से फुल टाईम इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवारों के पास संबंधित फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें।

आयु सीमा- ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार सभी पदों के लिए उम्मीदवार की अधिकतम उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

आपको बता दें कि इन पदों पर उम्मीदवारों को एक साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा। इसके बाद आवश्यकता के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट के आगे बढ़ाया जा सकता है।

सैलरी- इन पदों के लिए उम्मीदवारों को 29, 735 रुपये सैलरी मिलेगी।

भर्ती के लिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें- 1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट rites.com पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए।