RITES Recruitment 2025: इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स पदों पर मौका, मिलेगी शानदार सैलरी

संक्षेप: रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस ने इंजीनियरिंग और HR से जुड़े वरिष्ठ पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है, आवेदन 27 जनवरी 2026 तक किए जा सकते हैं।

सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस (RITES) ने वर्ष 2025 के लिए इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स के 18 पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह भर्ती न केवल आकर्षक सैलरी पैकेज के लिए चर्चा में है, बल्कि इसमें सीनियर और मैनेजेरियल लेवल के पद भी शामिल हैं। इच्छुक उम्मीदवार 23 दिसंबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 27 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है।

RITES भर्ती 2025: पदों का पूरा विवरण इस भर्ती अभियान के तहत RITES ने इंजीनियरिंग, मरीन, सिविल और HR से जुड़े कुल 18 पद निकाले हैं। इनमें सीनियर मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर और ग्रुप जनरल मैनेजर जैसे पद शामिल हैं। पोर्ट्स एंड वाटरवेज, कोस्टल मॉडलिंग, पोर्ट प्लानिंग, सिविल इंजीनियरिंग और ह्यूमन रिसोर्स जैसे सेक्टरों में यह भर्तियां की जाएंगी।

योग्यता और शैक्षणिक पात्रता RITES भर्ती 2025 के लिए उम्मीदवारों के पास पद के अनुसार B.Tech/B.E, M.E/M.Tech या MBA/PGDM की डिग्री होना अनिवार्य है। मरीन इंजीनियरिंग, कोस्टल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और HR मैनेजमेंट में विशेषज्ञता रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। HR से जुड़े पदों के लिए MBA या समकक्ष डिग्री आवश्यक है।

आयु सीमा: सीनियर पदों तक का मौका इस भर्ती में आयु सीमा पदों के अनुसार तय की गई है। न्यूनतम आयु सीमा 32 वर्ष से शुरू होकर अधिकतम 53 वर्ष तक जाती है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट भी प्रदान की जाएगी।

सैलरी स्ट्रक्चर: लाखों का पैकेज RITES भर्ती 2025 की सबसे बड़ी खासियत इसका आकर्षक वेतनमान है।

असिस्टेंट मैनेजर पद पर सैलरी लगभग 16 लाख रुपये सालाना तक

मैनेजर स्तर पर करीब 19 से 20 लाख रुपये सालाना

डिप्टी जनरल मैनेजर को लगभग 28 लाख रुपये सालाना

जबकि ग्रुप जनरल मैनेजर (HR) पद पर चयनित उम्मीदवार को करीब 54 लाख रुपये सालाना CTC मिल सकता है। यह सैलरी पैकेज इसे PSU की सबसे आकर्षक भर्तियों में शामिल करता है।

आवेदन शुल्क और जरूरी तारीखें सामान्य और OBC वर्ग के उम्मीदवारों को 600 रुपये (टैक्स अतिरिक्त) आवेदन शुल्क देना होगा।

वहीं SC/ST/EWS/PwBD वर्ग के लिए यह शुल्क 300 रुपये रखा गया है।