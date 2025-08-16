RITES Recruitment 2025: apply online senior technical assistant 30 posts eligibility salary exam date admit card date RITES Recruitment 2025: रेल मंत्रालय की नामी कंपनी में शानदार मौका, जानें योग्यता, वेतन और आवेदन की डेडलाइन, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़RITES Recruitment 2025: apply online senior technical assistant 30 posts eligibility salary exam date admit card date

RITES Recruitment 2025: रेल मंत्रालय की नामी कंपनी में शानदार मौका, जानें योग्यता, वेतन और आवेदन की डेडलाइन

RITES Recruitment 2025: आरआईटीईएस ने सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। अंतिम तारीख 23 अगस्त है। लिखित परीक्षा 30 अगस्त को होगी और एडमिट कार्ड 26 अगस्त को जारी होंगे।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 07:07 PM
share Share
Follow Us on
RITES Recruitment 2025: रेल मंत्रालय की नामी कंपनी में शानदार मौका, जानें योग्यता, वेतन और आवेदन की डेडलाइन

RITES Recruitment 2025: रेल मंत्रालय के अंतर्गत नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम आरआईटीईएस लिमिटेड (RITES Limited) ने सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के 30 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rites.com/Career के जरिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 23 अगस्त 2025 तय की गई है।

गौरतलब है कि इन पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है। भर्ती प्रक्रिया केवल लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। एडमिट कार्ड 26 अगस्त को जारी होंगे और परीक्षा 30 अगस्त 2025 को आयोजित होगी।

कुल 30 पदों में से सामान्य वर्ग के लिए 15, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) के लिए 5, एससी के लिए 4 और एसटी के लिए 3 पद आरक्षित किए गए हैं। चुने गए उम्मीदवारों को करीब 29735 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा, जो पोस्टिंग के आधार पर बदल सकता है।

क्या है योग्यता

उम्मीदवारों के पास सिविल इंजीनियरिंग में फुल-टाइम डिप्लोमा होना चाहिए। सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक जरूरी हैं, जबकि आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC(NCL)/PwBD) के लिए यह सीमा 45 प्रतिशत रखी गई है। इसके साथ ही उम्मीदवारों के पास कम से कम दो साल का प्रासंगिक अनुभव होना जरूरी है। यह अनुभव पीएससी स्लीपर प्लांट (प्रोडक्शन, मटेरियल टेस्टिंग, क्वालिटी एश्योरेंस/कंट्रोल) या आरसीसी कंस्ट्रक्शन वर्क्स में होना चाहिए। डिप्लोमा एआईसीटीई/बीटीई मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए।

आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए 300 रुपये + टैक्स, जबकि ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये + टैक्स निर्धारित किया गया है।

क्या है चयन का पैटर्न

लिखित परीक्षा में 125 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे और हर प्रश्न 1 अंक का होगा। परीक्षा की अवधि ढाई घंटे होगी। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पास होने के लिए सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 50 प्रतिशत अंक और आरक्षित वर्ग को 45 प्रतिशत अंक लाने होंगे। लिखित परीक्षा के अंकों को ही अंतिम चयन में 100 प्रतिशत वेटेज दिया जाएगा। लिखित परीक्षा के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा। जो उम्मीदवार सभी मानकों को पूरा करेंगे, केवल वही नियुक्ति के लिए योग्य माने जाएंगे।

Jobs News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।