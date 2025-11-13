Hindustan Hindi News
RITES Apprentice Recruitment 2025: राइट्स लिमिटेड में 252 अप्रेंटिस पदों पर नौकरी पाने का सुनहरा मौका, जानें डिटेल्स

संक्षेप: RITES Apprentice Recruitment 2025: राइट्स कंपनी ने अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत कुल 252 अप्रेंटिस पदों को भरा जाएगा।

Thu, 13 Nov 2025 10:10 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
RITES Apprentice Recruitment 2025: सरकारी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड (RITES - राइट्स) ने युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान किया है। कंपनी ने अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने हाल ही में इंजीनियरिंग, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है और सरकारी अनुभव हासिल करना चाहते हैं। इस भर्ती के तहत कुल 252 पदों को भरा जाएगा।

कौन कर सकता है आवेदन?

यह अप्रेंटिसशिप मुख्य रूप से तीन कैटेगरी में उपलब्ध है-

ग्रेजुएट अप्रेंटिस : ऐसे उम्मीदवार जिनके पास संबंधित इंजीनियरिंग विषयों में बी.टेक/बी.ई. की डिग्री है, या जिन्होंने सामान्य ग्रेजुएशन (बी.ए./बी.एससी./बी.कॉम) की पढ़ाई पूरी की है, वे इस कैटेगरी में आवेदन कर सकते हैं।

डिप्लोमा अप्रेंटिस : वे उम्मीदवार जिनके पास इंजीनियरिंग के किसी भी विषय में डिप्लोमा है।

ट्रेड अप्रेंटिस/टेक्नीशियन अप्रेंटिस : इसके लिए भी योग्यता नोटिफिकेशन में विस्तार से बताई गई है, जिसमें आईटीआई (ITI) या समकक्ष योग्यता शामिल है।

यह अप्रेंटिसशिप एक तय समय के लिए होगी, जिसके दौरान उम्मीदवारों को एक निश्चित मासिक स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। यह स्टाइपेंड, केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार होगा, जो हर कैटेगरी के लिए अलग-अलग निर्धारित किया गया है।

RITES Apprentice Recruitment 2025 Notification Link

आवेदन कैसे करें और जरूरी तारीखें

इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को RITES की आधिकारिक वेबसाइट rites.com पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा।ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17 नवंबर 2025 से शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 5 दिसंबर 2025 तय की गई है। उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन में दी गई अंतिम तिथि से पहले अपना फॉर्म भरना अनिवार्य है।

जरूरी निर्देश:

रजिस्ट्रेशन अनिवार्य: आवेदन करने से पहले, सभी इंजीनियरिंग और डिप्लोमा उम्मीदवारों को नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम (NATS) पोर्टल पर और सामान्य ग्रेजुएट्स को नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NSDC) पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन नंबर के बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

डॉक्यूमेंट तैयार रखें: आवेदन के समय सभी शैक्षणिक सर्टिफिकेट, पहचान पत्र और फोटो जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने के लिए तैयार रखें।

चयन प्रक्रिया-

अप्रेंटिसशिप के लिए उम्मीदवारों का चयन किसी परीक्षा के आधार पर नहीं, बल्कि शैक्षणिक योग्यता (मेरिट) में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद चुने हुए उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जांच के लिए बुलाया जाएगा।

युवाओं के लिए RITES जैसी प्रतिष्ठित सरकारी कंपनी में काम सीखने का यह एक शानदार मौका है, जो उनके भविष्य के करियर में बड़ी मदद करेगा।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
