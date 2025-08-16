RIMC Admission 2026 : Want to take admission in Rashtriya Indian Military College Know complete details RIMC Admission 2026 : राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में लेना चाहते हैं दाखिला? जानिए पूरी जानकारी, Career Hindi News - Hindustan
RIMC Admission 2026 : राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में लेना चाहते हैं दाखिला? जानिए पूरी जानकारी

RIMC Admission 2026 : दिल्ली सरकार ने देहरादून स्थित राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज (RIMC) में जुलाई 2026 सत्र के लिए एडमिशन का नोटिफिकेशन जारी किया है। प्रवेश परीक्षा 7 दिसंबर 2025 को होगी। 

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 11:07 PM
RIMC Admission 2026 : भारतीय सेना में अफसर बनने का सपना देखने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है। दिल्ली सरकार ने देहरादून स्थित राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज (RIMC) में जुलाई 2026 से शुरू होने वाले सत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह वही संस्थान है, जो दशकों से देश को बेहतरीन सैन्य नेतृत्व देने के लिए जाना जाता है।

शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आरआईएमसी प्रवेश परीक्षा 7 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित होगी। इस परीक्षा के जरिए योग्य छात्रों का चयन कर उन्हें भारतीय सशस्त्र बलों में करियर बनाने की दिशा में तैयार किया जाएगा।

गौरतलब है कि आरआईएमसी दून घाटी का एक प्रतिष्ठित सैन्य स्कूल है, जिसने अब तक देश को कई जनरल और वरिष्ठ अधिकारी दिए हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार, उम्मीदवार की उम्र 1 जुलाई 2026 तक 11 साल 6 महीने से कम और 13 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं प्रवेश के समय छात्र किसी मान्यता प्राप्त स्कूल की कक्षा सात में अध्ययनरत होना चाहिए या कक्षा सात उत्तीर्ण होना चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया भी तय कर दी गई है। उम्मीदवार अधिसूचना में दिए गए लिंक से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर 600 रुपये (अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 555 रुपये जाति प्रमाण पत्र सहित) का डिमांड ड्राफ्ट भेजकर आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। पूरा किया हुआ आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेज 15 अक्टूबर तक शिक्षा निदेशालय के परीक्षा प्रकोष्ठ में जमा करना अनिवार्य होगा।

पीटीआई इनपुट के साथ

Education News
