RIICO Recruitment 2026: राजस्थान में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, 121 पदों पर निकलीं भर्तियां
RIICO Recruitment 2026 के तहत राजस्थान में जूनियर लीगल ऑफिसर, असिस्टेंट और ड्राफ्ट्समैन के 121 पदों पर भर्तियां निकली हैं। पात्रता और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी यहां पढ़ें।
RIICO Recruitment 2026: राजस्थान में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बेहतरीन खबर सामने आई है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (RIICO) ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती अभियान के तहत जूनियर लीगल ऑफिसर (JLO), ड्राफ्ट्समैन, और जूनियर असिस्टेंट समेत कुल 121 रिक्त पदों को भरा जाना है।
रीको (RIICO) द्वारा जारी इस नोटिफिकेशन ने उन अभ्यर्थियों में उत्साह भर दिया है जो ग्रेजुएशन, बी.टेक, एलएलबी या कंप्यूटर में महारत रखते हैं। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और योग्य उम्मीदवार 07 मार्च 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। यह भर्ती न केवल रोजगार का अवसर है, बल्कि राजस्थान के औद्योगिक विकास का हिस्सा बनने का एक प्रतिष्ठित जरिया भी है।
RIICO Recruitment 2026: पदों का विवरण और रिक्तियां
इस भर्ती के माध्यम से RIICO ने अलग अलग श्रेणियों में पदों को विभाजित किया है। पहले पदों की संख्या कम थी, जिसे बाद में संशोधित कर बढ़ा दिया गया है। मुख्य विवरण निम्नलिखित है:
- जूनियर असिस्टेंट: 54 पद
- असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर ग्रेड II: 22 पद
- पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड II: 19 पद
- जूनियर लीगल ऑफिसर (JLO): 14 पद
- ड्राफ्ट्समैन कम ट्रैसर (सिविल): 09 पद
- प्रोग्रामर और असिस्टेंट टाउन प्लानर: 01-01 पद
- कंपनी सेक्रेटरी: 01 पद
RIICO Recruitment 2026: शैक्षणिक योग्यता और पात्रता
RIICO ने हर पद के लिए अलग अलग योग्यताएं निर्धारित की हैं:
1. जूनियर असिस्टेंट व पर्सनल असिस्टेंट: उम्मीदवार का 12वीं पास होना अनिवार्य है, साथ ही उसके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट (RSCIT/DOEACC/COPA) होना चाहिए।
2. जूनियर लीगल ऑफिसर: लॉ में प्रोफेशनल डिग्री (LLB) न्यूनतम 55% अंकों के साथ या LLM की डिग्री।
3. असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर: कॉमर्स में स्नातक (B.Com) 60% अंकों के साथ और कंप्यूटर कोर्स।
4. ड्राफ्ट्समैन: आर्किटेक्चर में डिप्लोमा और ऑटोकैड (AutoCAD) का ज्ञान।
RIICO Recruitment 2026: आयु सीमा और वेतनमान
उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। राजस्थान के आरक्षित वर्गों (SC/ST/BC/MBC/EWS) के पुरुष और सामान्य वर्ग की महिलाओं को आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जबकि आरक्षित वर्ग की महिलाओं को 10 वर्ष की छूट मिलेगी
चयनित उम्मीदवारों को शुरुआत में 2 साल के प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा। इस दौरान उन्हें एक निश्चित मासिक मानदेय (Fixed Remuneration) मिलेगा:
जूनियर असिस्टेंट: 14,600 रुपये प्रति माह।
जूनियर लीगल ऑफिसर: 23,700 रुपये प्रति माह।
कंपनी सेक्रेटरी: 47,200 रुपये प्रति माह।
प्रोबेशन पूरा होने के बाद नियमित पे मैट्रिक्स के अनुसार पूरा वेतन और भत्ते दिए जाएंगे।
RIICO Recruitment 2026: चयन प्रक्रिया और आवेदन शुल्क
चयन पूरी तरह से ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होगा। परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय (Objective Type) होंगे। कुछ पदों जैसे पर्सनल असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट के लिए लिखित परीक्षा के बाद प्रोफिशिएंसी टेस्ट (Skill Test) भी आयोजित किया जाएगा।
RIICO Recruitment 2026: आवेदन शुल्क
- सामान्य और क्रीमी लेयर (BC/MBC): 700 से 1,000 रुपये (पद के अनुसार)।
- नॉन क्रीमी लेयर (BC/MBC/EWS): 525 से 750 रुपये।
- SC/ST और दिव्यांग: 350 से 500 रुपये।
RIICO Recruitment 2026: कैसे करें आवेदन?
इच्छुक उम्मीदवार RIICO की आधिकारिक वेबसाइट www.riico.rajasthan.gov.in पर जाकर 'Apply Online' लिंक पर क्लिक करें। वहां नया रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपनी फोटो, हस्ताक्षर और बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करें। शुल्क भुगतान के बाद आवेदन का प्रिंटआउट लेना न भूलें। ध्यान रहे कि आवेदन की अंतिम तिथि 07 मार्च 2026 (रात 11:59 बजे) है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव