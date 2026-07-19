Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

NEET Success Story: दादा चलाते हैं रिक्शा, पोते आदित्य ने पास की NEET परीक्षा; बनेगा गांव का पहला डॉक्टर

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

NEET UG 2026 Success Story: रिक्शा चालक के पोते आदित्य ने तमाम मुश्किलों को पार कर नीट परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 946 हासिल की है। वह अपने पूरे गांव के इतिहास में पहले डॉक्टर बनने जा रहे हैं।

NEET Success Story: दादा चलाते हैं रिक्शा, पोते आदित्य ने पास की NEET परीक्षा; बनेगा गांव का पहला डॉक्टर

Rickshaw Puller Grandson Aditya Secures NEET AIR 946: सफलता पाने के लिए बड़ी सुख-सुविधाओं की नहीं, बल्कि मन में कुछ कर गुजरने की सच्ची लगन और दिन-रात की कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। इस बात को दुनिया के सामने पूरी मजबूती से साबित कर दिखाया है एक बेहद साधारण और गरीब परिवार के होनहार छात्र आदित्य ने। आदित्य ने देश की सबसे कठिन मानी जाने वाली चिकित्सा प्रवेश परीक्षा, नीट यूजी (NEET UG 2026) में न सिर्फ सफलता हासिल की है, बल्कि ऑल इंडिया रैंक (AIR) 946 लाकर एक नया इतिहास रच दिया है। इस शानदार प्रदर्शन के साथ ही आदित्य अब अपने पूरे गांव में पहले डॉक्टर बनने जा रहे हैं।

एक फटे हुए टेंट के नीचे बीता आदित्य का बचपन, दादा चलाते हैं रिक्शा

आदित्य की सफलता की यह कहानी जितनी प्रेरणादायक है, उसके पीछे का संघर्ष उतना ही कठिन रहा है। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि रहने के लिए एक पक्का मकान तक नसीब नहीं था। एक पुराने और फटे हुए टेंट के नीचे रहकर आदित्य ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। परिवार की आजीविका का एकमात्र सहारा उनके बुजुर्ग दादा हैं, जो आज भी दिन-भर सड़कों पर रिक्शा चलाकर चंद रुपये कमा पाते हैं। पिता की दिहाड़ी मजदूरी और दादा के रिक्शे से होने वाली बेहद सीमित आय में जहां दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल था, वहां नीट जैसी परीक्षा की तैयारी की सोचना भी एक बड़े सपने जैसा था।

आदित्य ने बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) से 10वीं की परीक्षा पास की। इसके बाद उन्होंने मुजफ्फरपुर के आरडीएस (RDS) कॉलेज से 12वीं (इंटरमीडिएट) की परीक्षा में 87 प्रतिशत अंक हासिल किए।

ये भी पढ़ें:NEET पास छात्राओं के लिए सेना में मौका, AFMS लाया है BSc नर्सिंग भर्ती 2026

संसाधनों की कमी को नहीं बनने दिया अपनी कमजोरी

जहां आज के समय में छात्र नीट की तैयारी के लिए बड़े शहरों में जाकर लाखों रुपये की कोचिंग लेते हैं, AC कमरों में पढ़ते हैं और महंगी टेस्ट सीरीज खरीदते हैं, वहीं आदित्य ने कड़कड़ाती ठंड और चिलचिलाती गर्मी के बीच उसी फटे टेंट में बैठकर पढ़ाई की। जब बिजली चली जाती, तो वे मोबाइल की स्क्रीन की रोशनी में किताबें पलटते थे। आदित्य के पास न तो महंगे गैजेट्स थे और ना ही कोई गाइडेंस देने वाला। लेकिन उनके मन में एक ही संकल्प था—अपनी पढ़ाई के दम पर अपने परिवार को इस तंगहाली से बाहर निकालना और अपने दादा के संघर्षों को एक गौरवपूर्ण मुकाम देना।

ये भी पढ़ें:3 बार फेल, सहे घर वालों के ताने; ट्रक ड्राइवर की बेटी ने निकाला NEET

पूरे गांव के लिए उम्मीद की नई किरण बने आदित्य

जैसे ही नीट का रिजल्ट आया और आदित्य की ऑल इंडिया रैंक 946 और कैटेगरी रैंक 295 के बारे में पता चला, पूरे गांव में जश्न का माहौल बन गया। जिस गांव में आज तक कोई ठीक से उच्च शिक्षा भी हासिल नहीं कर पाया था, वहां से अब एक लड़का डॉक्टर बनने जा रहा है। गांव वालों के लिए यह एक ऐतिहासिक और गर्व का पल है।

ये भी पढ़ें:तीन भाई-बहनों ने किया कमाल, एक साथ क्रैक किया NEET; पिता चलाते हैं कि किराना शॉप

आदित्य की यह प्रेरक कहानी देश के उन लाखों छात्र-छात्राओं के लिए सीख है जो सुख-सुविधाओं की कमी या पैसों की तंगी के आगे घुटने टेक देते हैं। आदित्य ने साबित कर दिया है कि यदि आपके इरादे फौलादी हों, तो एक फटा हुआ टेंट भी आपकी कामयाबी का गवाह बन सकता है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
NEET Neet Ug Success Stories
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन , CBSE 12th Result 2026 Live के साथ सभी Board Results 2026 देखें। सबसे पहले अपडेट पाने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।