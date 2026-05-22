समृद्ध परिवार को अनुकंपा पर नौकरी पाने का अधिकार नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, 7 साल बाद मांगी थी नियुक्ति
उच्च न्यायालय ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति केवल आर्थिक रूप से जरूरतमंद परिवारों के लिए होती है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इसे सरकारी नौकरी पाने के वैकल्पिक माध्यम या लंबे समय तक आर्थिक पुनर्वास के साधन की तरह नहीं देखा जा सकता।
उच्च न्यायालय ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति जरूरतमंद परिवार को दिए जाने का प्रावधान है। पहले से खुद की गुजर-बसर अच्छे से करने वाले परिवार को इस तरह की राहत नहीं दी जा सकती। उच्च न्यायालय ने दोहराया कि अनुकंपा नियुक्ति को सार्वजनिक रोजगार के वैकल्पिक तरीके या किसी मृत कर्मचारी के परिवार के लंबे समय तक चलने वाले आर्थिक पुनर्वास के साधन के तौर पर नहीं देखा जा सकता। न्यायमूर्ति शैल जैन की पीठ ने यह टिप्पणी बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए की। इस याचिका में कंपनी ने इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें कंपनी को एक मृत कर्मचारी के बेटे को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने पर विचार करने का निर्देश दिया गया। पीठ ने ट्रिब्यूनल के वर्ष 2014 का फैसला रद्द किया।
पीठ ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति की मांग लगभग साढ़े छह साल की बिना किसी वजह के हुई देरी के बाद उठाई गई। साथ ही, यह परिवार उस समय किसी ऐसी तत्काल आर्थिक तंगी में नहीं था, जैसा कि लागू योजना के तहत माना जाता है। मृत कर्मचारी पहले दिल्ली विद्युत बोर्ड में लाइनमैन था। उसकी सेवाएं बाद में बीएसईएस को हस्तांतरित हो गई थीं। उसकी अगस्त 2003 में काम के दौरान बिजली का झटका लगने से मौत हो गई थी। उसके परिवार को पारिवारिक पेंशन के अलावा लाभों के तौर पर सात लाख रुपये से ज्यादा की रकम मिली थी।
पूर्व आदेश का हवाला दिया
इस मामले में केनरा बैंक बनाम अजितकुमार जीके (2025) मामले का हवाला दिया गया। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य केवल उन परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता देना है, जिन्हें काम के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो जाने के कारण अचानक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है।
सात साल बाद मांगी नौकरी
कर्मचारी के बेटे ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए फरवरी 2010 में ही आवेदन किया। जबकि कर्मचारी की मौत वर्ष 2003 में हो गई थी। कंपनी ने उसका अनुरोध अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद यह विवाद इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल तक पहुंचा। ट्रिब्यूनल ने दावा करने वाले के पक्ष में फैसला सुनाया और नियोक्ता को निर्देश दिया कि वह मामले पर उसकी योग्यता के आधार पर विचार करे। ट्रिब्यूनल का फैसला रद्द करते हुए पीठ ने टिप्पणी की कि अनुकंपा नियुक्ति अनुच्छेद 14 और 16 के तहत सार्वजनिक रोजगार में समानता के संवैधानिक आदेश का केवल एक अपवाद है। इसे अधिकार के तौर पर नहीं मांगा जा सकता।
बहू को स्थायी वैकल्पिक आवास का हक नहीं : कोर्ट
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय घरेलू हिंसा के मामले में कहा कि इस अधिनियम व माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम, 2007 में बहू को स्थायी वैकल्पिक आवास देने का कोई प्रावधान नहीं है। कानून केवल साझा घर में रहने के अधिकार को मान्यता देता है। न्यायमूर्ति पुरुषेन्द्र कुमार कौरव की पीठ ने यह टिप्पणी एक बुजुर्ग दंपति की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। 76 व 73 वर्षीय दंपति ने उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें अपीलीय प्राधिकारी ने उन्हें अपनी बहू व पोते-पोतियों के लिए स्थायी वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
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15 से अधिक सालों का अनुभव
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