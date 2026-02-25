RGPV Result 2026: राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रिजल्ट 2026 जारी, यहां चेक करें स्कोरकार्ड
RGPV Result 2026: राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV), भोपाल ने विभिन्न अंडरग्रेजुएट (UG) और पोस्ट-ग्रेजुएट (PG) कोर्सेज के परीक्षा परिणाम आधिकारिक वेबसाइट rgpv.ac.in पर जारी कर दिए हैं।
RGPV Result 2026: राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV), भोपाल ने विभिन्न अंडरग्रेजुएट (UG) और पोस्ट-ग्रेजुएट (PG) प्रोग्राम के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं। विश्वविद्यालय द्वारा बी.टेक, एमसीए और फार्मेसी जैसे प्रमुख तकनीकी कोर्सेज के नतीजे आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। जो छात्र इन परीक्षाओं में शामिल हुए थे, वे अब विश्वविद्यालय की वेबसाइट rgpv.ac.in पर जाकर अपने मार्क्स देख सकते हैं।
RGPV Result 2026: परिणाम कैसे देखें?
विश्वविद्यालय ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 'मेन रिजल्ट' सेक्शन को सक्रिय कर दिया है। परिणाम चेक करने के लिए छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:
- सबसे पहले आरजीपीवी की आधिकारिक वेबसाइट rgpv.ac.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'रिजल्ट' सेक्शन पर क्लिक करें।
3. अपने कोर्स (बी.टेक, एमसीए, बी.फार्मेसी आदि) का चयन करें।
4. अपना रोल नंबर या नामांकन (एनरोलमेंट) नंबर दर्ज करें।
5. सबमिट करने के बाद आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई देगी।
ऑनलाइन उपलब्ध यह स्कोरकार्ड छात्र के विषय-वार प्रदर्शन और सेमेस्टर के कुल मार्क्स की डिटेल्स प्रदान करता है। विश्वविद्यालय ने छात्रों को सलाह दी है कि वे भविष्य की शैक्षणिक आवश्यकताओं और प्रवेश प्रक्रियाओं के लिए अपनी डिजिटल मार्कशीट का प्रिंटआउट लेकर सुरक्षित रख लें।
छात्र अपने रिजल्ट में इन डिटेल्स को जरूर चेक करें-
1. छात्र का नाम
2. परीक्षा का नाम
3. छात्र की जन्मतिथि
4. छात्र का रोल नंबर
5. रजिस्ट्रेशन नंबर
6. कोर्स का नाम
7. सेमेस्टर/वर्ष
8. सब्जेक्ट वाइज मार्क्स/ग्रेड
9. कुल मार्क्स
10. यूनिवर्सिटी का नाम
11. परीक्षा सेशन
12. रिजल्ट जारी होने की तिथि
रीवैल्यूएशन के परिणाम भी जारी
विश्वविद्यालय ने केवल मुख्य परीक्षा के परिणाम ही नहीं, बल्कि उन छात्रों के लिए 'रीवैल्यूएशन' के परिणाम भी जारी किए हैं, जिन्होंने अपनी आंसर कॉपी की री-चेकिंग के लिए आवेदन किया था। इसमें बी.आर्क (B.Arch), बी.डिजाइन, बी.फार्मेसी और बी.टेक (CSBS) जैसे कोर्सेज शामिल हैं। जिन छात्रों ने अपनी कॉपी फिर से चेक करवाई थी, वे 'रीवैल्यूएशन' सेक्शन में जाकर अपने अपडेटेड मार्क्स देख सकते हैं।
विश्वविद्यालय की अन्य सेवाएं
आरजीपीवी की आधिकारिक वेबसाइट न केवल परिणामों के लिए है, बल्कि यह छात्रों को अकादमिक जानकारी भी प्रदान करती है। छात्र पोर्टल के माध्यम से परीक्षा टाइम टेबल, शैक्षणिक जानकारी, अध्यादेश और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। विश्वविद्यालय राज्य भर के अपने संबद्ध इंजीनियरिंग, फार्मेसी और प्रबंधन संस्थानों के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है।
सभी विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी भ्रम से बचने के लिए केवल आधिकारिक पोर्टल rgpv.ac.in का ही उपयोग करें।
