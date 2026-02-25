Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

RGPV Result 2026: राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रिजल्ट 2026 जारी, यहां चेक करें स्कोरकार्ड

Feb 25, 2026 08:39 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

RGPV Result 2026: राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV), भोपाल ने विभिन्न अंडरग्रेजुएट (UG) और पोस्ट-ग्रेजुएट (PG) कोर्सेज के परीक्षा परिणाम आधिकारिक वेबसाइट rgpv.ac.in पर जारी कर दिए हैं।

RGPV Result 2026: राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रिजल्ट 2026 जारी, यहां चेक करें स्कोरकार्ड

RGPV Result 2026: राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV), भोपाल ने विभिन्न अंडरग्रेजुएट (UG) और पोस्ट-ग्रेजुएट (PG) प्रोग्राम के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं। विश्वविद्यालय द्वारा बी.टेक, एमसीए और फार्मेसी जैसे प्रमुख तकनीकी कोर्सेज के नतीजे आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। जो छात्र इन परीक्षाओं में शामिल हुए थे, वे अब विश्वविद्यालय की वेबसाइट rgpv.ac.in पर जाकर अपने मार्क्स देख सकते हैं।

RGPV Result 2026: परिणाम कैसे देखें?

विश्वविद्यालय ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 'मेन रिजल्ट' सेक्शन को सक्रिय कर दिया है। परिणाम चेक करने के लिए छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:

  1. सबसे पहले आरजीपीवी की आधिकारिक वेबसाइट rgpv.ac.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'रिजल्ट' सेक्शन पर क्लिक करें।

3. अपने कोर्स (बी.टेक, एमसीए, बी.फार्मेसी आदि) का चयन करें।

4. अपना रोल नंबर या नामांकन (एनरोलमेंट) नंबर दर्ज करें।

5. सबमिट करने के बाद आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई देगी।

ऑनलाइन उपलब्ध यह स्कोरकार्ड छात्र के विषय-वार प्रदर्शन और सेमेस्टर के कुल मार्क्स की डिटेल्स प्रदान करता है। विश्वविद्यालय ने छात्रों को सलाह दी है कि वे भविष्य की शैक्षणिक आवश्यकताओं और प्रवेश प्रक्रियाओं के लिए अपनी डिजिटल मार्कशीट का प्रिंटआउट लेकर सुरक्षित रख लें।

छात्र अपने रिजल्ट में इन डिटेल्स को जरूर चेक करें-

1. छात्र का नाम

2. परीक्षा का नाम

3. छात्र की जन्मतिथि

4. छात्र का रोल नंबर

5. रजिस्ट्रेशन नंबर

6. कोर्स का नाम

7. सेमेस्टर/वर्ष

8. सब्जेक्ट वाइज मार्क्स/ग्रेड

9. कुल मार्क्स

10. यूनिवर्सिटी का नाम

11. परीक्षा सेशन

12. रिजल्ट जारी होने की तिथि

ये भी पढ़ें:IIT-NIT नहीं मिला तो न हों परेशान, ये हैं देश के टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज
ये भी पढ़ें:बिना JEE दिए भी बन सकते हैं IITian, जानें इन 5 शानदार कोर्सेस के बारे में
ये भी पढ़ें:JEE टॉपर्स की पहली पसंद, ये हैं देश के टॉप 5 IIT संस्थान

रीवैल्यूएशन के परिणाम भी जारी

विश्वविद्यालय ने केवल मुख्य परीक्षा के परिणाम ही नहीं, बल्कि उन छात्रों के लिए 'रीवैल्यूएशन' के परिणाम भी जारी किए हैं, जिन्होंने अपनी आंसर कॉपी की री-चेकिंग के लिए आवेदन किया था। इसमें बी.आर्क (B.Arch), बी.डिजाइन, बी.फार्मेसी और बी.टेक (CSBS) जैसे कोर्सेज शामिल हैं। जिन छात्रों ने अपनी कॉपी फिर से चेक करवाई थी, वे 'रीवैल्यूएशन' सेक्शन में जाकर अपने अपडेटेड मार्क्स देख सकते हैं।

विश्वविद्यालय की अन्य सेवाएं

आरजीपीवी की आधिकारिक वेबसाइट न केवल परिणामों के लिए है, बल्कि यह छात्रों को अकादमिक जानकारी भी प्रदान करती है। छात्र पोर्टल के माध्यम से परीक्षा टाइम टेबल, शैक्षणिक जानकारी, अध्यादेश और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। विश्वविद्यालय राज्य भर के अपने संबद्ध इंजीनियरिंग, फार्मेसी और प्रबंधन संस्थानों के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है।

सभी विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी भ्रम से बचने के लिए केवल आधिकारिक पोर्टल rgpv.ac.in का ही उपयोग करें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
Results rgpv
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, Bihar Board Result 2026, CBSE Board Result 2026, UP Board Result 2026 और सरकारी जॉब अपडेट्स हिंदी में पाने के लिए आज ही Live Hindustan App डाउनलोड करें।