RGPV Diploma Result 2026 OUT: आरजीपीवी डिप्लोमा रिजल्ट 2026 आउट, rgpvdiploma.in पर मार्कशीट डाउनलोड करें
RGPV Diploma Result 2026: राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) ने डिप्लोमा के विभिन्न सेमेस्टर परीक्षाओं के परिणाम आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिए हैं। छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट rgpvdiploma.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।
RGPV Diploma Result 2026: राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) ने डिप्लोमा के विभिन्न सेमेस्टर परीक्षाओं के परिणाम आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के तकनीकी शिक्षा जगत के लिए यह एक बड़ा दिन है, क्योंकि हजारों छात्र अपने RGPV डिप्लोमा रिजल्ट 2026 का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। विश्वविद्यालय ने परीक्षा परिणाम और डिजिटल मार्कशीट को अपनी आधिकारिक वेबसाइट rgpvdiploma.in पर जारी कर दिया है।
यह परिणाम इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी कोर्सेज के विभिन्न सेमेस्टर (जैसे फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर) के नियमित और बैकलॉग छात्रों के लिए जारी किए गए हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परिणाम पूरी पारदर्शिता के साथ तैयार किए गए हैं और छात्र अब अपनी शैक्षणिक प्रगति की जांच कर सकते हैं।
वेबसाइट पर रिजल्ट चेक करने की प्रक्रिया
विश्वविद्यालय ने छात्रों की सुविधा के लिए परिणाम देखने की प्रक्रिया को काफी सरल बनाया है। छात्र नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं:
- सबसे पहले आरजीपीवी डिप्लोमा की आधिकारिक वेबसाइट rgpvdiploma.in पर जाएं।
2. होमपेज पर मौजूद 'Result' टैब पर क्लिक करें।
3. इसके बाद अपनी संबंधित परीक्षा और सेमेस्टर का चयन करें।
4. अपना रोल नंबर (Enrollment Number) और कैप्चा कोड दर्ज करें।
5. 'View Result' बटन पर क्लिक करते ही आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई देगी।
डिजिटल मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट
परिणाम घोषित होने के साथ ही विश्वविद्यालय ने छात्रों को मार्कशीट की पीडीएफ (PDF) डाउनलोड करने की सुविधा भी प्रदान की है। यह डिजिटल मार्कशीट शुरुआती तौर पर प्रोविजनल मानी जाएगी, जिसका उपयोग छात्र आगे की पढ़ाई या नौकरी के आवेदन के लिए कर सकते हैं। आधिकारिक ओरिजिनल मार्कशीट छात्रों को उनके संबंधित कॉलेजों के माध्यम से कुछ सप्ताह बाद वितरित की जाएगी।
न्यूनतम पासिंग मार्क्स और रिवैल्युएशन
डिप्लोमा परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंक (आमतौर पर 33% से 40% के बीच) प्राप्त करने होते हैं। जो छात्र अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं या जिन्हें लगता है कि उनके अंकों में सुधार की गुंजाइश है, उनके लिए विश्वविद्यालय जल्द ही पुनर्मूल्यांकन और स्क्रूटनी की प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके लिए छात्रों को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
बैकलॉग और विशेष परीक्षा अपडेट
वे छात्र जो किसी कारणवश एक या अधिक विषयों में सफल नहीं हो पाए हैं, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। RGPV प्रशासन ने संकेत दिया है कि ऐसे छात्रों के लिए जल्द ही सप्लीमेंट्री या बैकलॉग परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया जाएगा, ताकि वे अपने शैक्षणिक वर्ष को बचा सकें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
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