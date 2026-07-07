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Resume Tips: नौकरी चाहिए तो तुरंत बदलें अपना रिज्यूमे! पूर्व गूगल रिक्रूट्टर ने कहा कभी न करें 4 बड़ी गलतियां

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान
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Resume Tips: गूगल की पूर्व रिक्रूट्टर फराह शार्गी के अनुसार, छात्र अक्सर अपने रिज्यूमे को सिर्फ अपने नजरिए से लिखते हैं। उनके बताए 4 सुधारों को अपनाकर आप जॉब इंटरव्यू रिजेक्शन से बच सकते हैं।

Resume Tips: नौकरी चाहिए तो तुरंत बदलें अपना रिज्यूमे! पूर्व गूगल रिक्रूट्टर ने कहा कभी न करें 4 बड़ी गलतियां

Resume Tips: कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद हर छात्र का सबसे बड़ा सपना होता है—एक बेहतरीन कंपनी में अच्छी नौकरी पाना। इस सपने को पूरा करने के लिए सबसे पहला कदम होता है एक अच्छा रिज्यूमे (Resume) या सीवी (CV) तैयार करना। कई बार छात्र ढेरों डिग्रियां और योग्यता होने के बावजूद यह शिकायत करते हैं कि उन्हें कंपनियों से इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आ रहे हैं।

आज के समय में आपका रेज्यूमे ही वह इकलौता जरिया होता है जो किसी कंपनी के हायरिंग मैनेजर को आपको इंटरव्यू के लिए बुलाने पर मजबूर करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी एक छोटी सी गलती आपके पूरे करियर पर पानी फेर सकती है? गूगल (Google), टिकटॉक और उबर जैसी दिग्गज कंपनियों में बतौर टेक्निकल रिक्रूट्टर काम कर चुकीं फराह शार्गी ने छात्रों और नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को रिज्यूमे के उन 4 बड़े 'रेड फ्लैग्स' गलतियों के बारे में सचेत किया है, जिन्हें देखते ही रिक्रूट्टर सीवी पढ़ना बंद कर देते हैं।

फराह शार्गी द्वारा बताए गए 4 बड़े 'रेड फ्लैग' और उनके आसान उपाय:

1. कॉन्टेक्स्ट (Context) न बताना

गलती: छात्र अक्सर रिज्यूमे में सीधे लिख देते हैं—"स्ट्रेटिजिक प्लानिंग के लिए फाइनेंसियल एनालिसिस किया।" अब बाहर का कोई भी रिक्रूट्टर यह नहीं जानता कि आपकी पुरानी कंपनी क्या करती थी या वह प्रोजेक्ट किस बारे में था। उसके लिए यह लाइन बिना सिर-पैर की बात जैसी है।

आसान उपाय: अपने काम को बताने से पहले एक छोटी सी लाइन में यह समझाएं कि वह प्रोजेक्ट या कंपनी क्या थी और आपका उसमें क्या रोल था। इसे इतने सरल शब्दों में लिखें जैसे आप अपनी दादी या नानी को समझा रहे हों कि आप क्या काम करते हैं।

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2. बिना मतलब के आंकड़े (Numbers) लिखना

गलती: रिज्यूमे में नंबर्स (जैसे 50%, 630,000 रुपये) लिखना बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन बिना पूरी बात बताए ये नंबर बेकार हैं। उदाहरण के लिए, सिर्फ "Q2 में 630,000 रुपये" लिख देने से रिक्रूट्टर को यह समझ नहीं आएगा कि यह कंपनी का मुनाफा था, कुल बिक्री थी या फिर नुकसान।

आसान उपाय: नंबरों के साथ हमेशा पूरी बात लिखें। यह साफ-साफ बताएं कि वह नंबर किस चीज का है, उसे कैसे नापा गया और आपके उस नंबर काम से कंपनी को क्या फायदा हुआ।

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3. भारी-भरकम शब्द और शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल

गलती: कई बार छात्र अपने कॉलेज प्रोजेक्ट या पिछली इंटर्नशिप के दौरान इस्तेमाल होने वाले खास कोडिंग टूल्स, प्रोजेक्ट के गुप्त नाम या ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स (जैसे XYZ, ABC प्रोजेक्ट) रिज्यूमे में भर देते हैं जो सिर्फ उसी कॉलेज या कंपनी के लोग जानते हैं। बाहरी रिक्रूट्टर के लिए ये शब्द किसी काम के नहीं होते और उसका सिरदर्द बढ़ा देते हैं।

आसान उपाय: अपने रिज्यूमे को एक बार फिर से पढ़ें और हर उस शब्द या शॉर्ट फॉर्म को हटा दें जिसे समझने के लिए किसी विशेष जानकारी की जरूरत हो। उसकी जगह बिल्कुल सीधी, सरल और आम भाषा का इस्तेमाल करें।

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4. बिना प्रूफ वाली खुद की बड़ी-बड़ी तारीफें लिखना

गलती: रिज्यूमे में अपने लिए "हार्ड वर्किंग (मेहनती)", "टीम प्लेयर (सबके साथ काम करने वाला)", या "एक्सीलेंट कम्युनिकेशन (शानदार बातचीत की कला)" जैसे बड़े-बड़े शब्द लिखना सबसे पुरानी और बेकार कला है। रिक्रूट्टर इन बातों को नहीं मानते क्योंकि इनका कोई प्रूफ नहीं होता।

आसान उपाय: फराह कहती हैं कि अगर आप अपनी किसी खूबी को उदाहरण देकर साबित नहीं कर सकते, तो उसे रेज्यूमे से तुरंत हटा दें। उदाहरण के लिए, "एक्सीलेंट कम्युनिकेशन" लिखने के बजाय यह लिखें—"कॉलेज फेस्ट के दौरान 4 साल तक अंग्रेजी और हिंदी में कस्टमर की समस्याओं को सुलझाया।" यह लाइन बिना कहे साबित कर देगी कि आप बातचीत में बेहतर है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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