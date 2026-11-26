पहले शादी टालने का फरमान, अब छुट्टियों का सवाल; सुकून की नौकरी को लेकर टेंशन में डॉक्टर
डॉक्टर बनने की राह में शादी भी रुकेगी असम के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज से आया यह फरमान सुनकर देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर हैरान रह गए थे।
असम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी AMCH के मेडिसिन विभाग ने 18 नवंबर 2026 को आदेश निकाला। इसमें जनरल मेडिसिन के पीजी ट्रेनियों से कहा गया कि रेजिडेंसी पूरी होने तक शादी जैसे निजी पड़ाव टाल दें। मामला सोशल मीडिया पर फैला तो लोगों ने जमकर घेरा। विभाग प्रमुख प्रशांत दिहिंगिया के दस्तखत वाला आदेश जल्द ही वापस ले लिया गया। उनका कहना था कि मकसद ट्रेनियों का ध्यान पढ़ाई पर बनाए रखना था। आदेश तो गया। पर इसने एक पुरानी कसक को फिर उभार दिया है। रेजिडेंट डॉक्टर कैसे काम करते हैं और उन्हें कितनी छुट्टी मिलती है। यही असली सवाल है।
कागज पर क्या लिखा है
एजुकेशन टाइम्स रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी NMC के पीजी मेडिकल शिक्षा नियम 2023 में ट्रेनियों के हक साफ दर्ज हैं। साल में 20 दिन की सवेतन आकस्मिक छुट्टी मिलती है। पांच दिन अकादमिक छुट्टी का प्रावधान है। हफ्ते में एक दिन की छुट्टी भी तय है। सरकारी नियमों के तहत मातृत्व और पितृत्व अवकाश भी मिलता है। साथ में वाजिब ड्यूटी घंटे और दिन में आराम का हक भी है। हां इन सबमें काम की जरूरत का पेंच जुड़ा है। पैरेंटल लीव लेने या तय सीमा से ज्यादा छुट्टी पर ट्रेनिंग की अवधि बढ़ा दी जाती है।
जमीन पर तस्वीर उलटी
रेजिडेंट डॉक्टरों के संगठनों का कहना है कि नियम सिर्फ किताबों में हैं। FAIMA के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ आकाश सोनी के मुताबिक छुट्टी न मिलने की शिकायतें सबसे ज्यादा आती हैं। ड्यूटी के घंटे तय न होने से बोझ और बढ़ता है। सबसे ज्यादा मार जूनियर रेजिडेंट झेलते हैं। उनका कहना है कि छुट्टी मंजूर भी हो जाए तो परीक्षा के बाद छूटा वक्त भरना पड़ता है। मातृत्व या पितृत्व अवकाश तो शायद ही मिलता है।
AIMSA की जम्मू-कश्मीर इकाई के अध्यक्ष डॉ मोमिन मोहम्मद खान इसे सरकारी संस्थानों की आम समस्या बताते हैं। उनके हिसाब से वजह है ज्यादा काम और स्टाफ की कमी। लंबी ड्यूटी और नीतियों का ढीला अमल भी इसमें शामिल है। उनका मानना है कि यह व्यवस्था की खामी है और सिर्फ किसी एक कॉलेज को दोष देना ठीक नहीं।
डर का माहौल
सबसे चिंता की बात यह है कि ज्यादातर रेजिडेंट शिकायत करने से कतराते हैं। FORDA के राष्ट्रीय महासचिव डॉ मीत घोनिया बताते हैं कि उन्हें बदले की कार्रवाई और खराब रिमार्क का डर रहता है। कई बार मरीजों की सेवा के आगे डॉक्टर की अपनी सेहत पीछे छूट जाती है। उनका साफ कहना है कि कानूनी हक लेने पर किसी रेजिडेंट को सजा जैसा बर्ताव नहीं झेलना चाहिए। मातृत्व अवकाश पर हाजिरी और ट्रेनिंग पूरी होने की चिंता में कई संस्थान अड़ंगा लगाते हैं।
जिम्मेदारी किसकी
संगठनों का एक बड़ा आरोप निगरानी को लेकर है। नियम NMC बनाता है पर लागू करने का जिम्मा राज्य सरकारों पर है। बीच में कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी आते हैं। डॉ सोनी कहते हैं कि कोई ऐसा अधिकारी नहीं जो इन नियमों पर पहरा दे। उनकी मांग है कि एक केंद्रीय संस्था बने जो नियम बनाए भी और लागू भी कराए।
आयोग का पक्ष
NMC का कहना है कि कॉलेजों को नियम मानने ही होंगे। साथ ही मरीजों की देखभाल और ट्रेनिंग में तालमेल भी बैठाना होगा। आयोग के मुताबिक शिकायत मिलने पर वह संस्थान से तथ्य और सफाई मांग सकता है। उल्लंघन साबित हुआ तो NMC एक्ट 2019 के तहत कार्रवाई होगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव