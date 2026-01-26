Republic Day Wishes 2026: खुशनसीब होता है वो खून, जो देश... 77वें गणतंत्र दिवस पर अपनों को भेजें ये देशभक्ति शायरियां

संक्षेप: Republic Day Wishes 2026: साल 1950 में 26 जनवरी के दिन भारत का संविधान लागू हुआ और देश लोकतांत्रिक देश बना था। तब से ही हर साल 26 जनवरी को स्कूल, कॉलेज, दफ्तरों, संस्थाओं में झंडारोहण किए जाते हैं। इस दिन लोग अपनों को सोशल मीडिया व एसएमएस के जरिए बधाई संदेश देते हैं।

आज यानी 26 जनवरी 2026 को देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस दिन हमारा देश गणतंत्र बना था। साल 1950 में 26 जनवरी के दिन भारत का संविधान लागू हुआ और देश लोकतांत्रिक देश बना था। तब से ही हर साल 26 जनवरी को स्कूल, कॉलेज, सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों और संस्थाओं में झंडारोहण और देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दिन लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और साथी कर्मचारियों को सोशल मीडिया और एसएमएस के माध्यम से एक दूसरे को बधाई संदेश देते हैं। अगर आप अपने रिश्तेदारों और कलीग्स को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो नीचे कुछ शानदार देशभक्ति शायरियां हैं, जिन्हें आप शेयर कर सकते हैं।

गणतंत्र दिवस 2026 पर भेजें ये 20 शायरियां 1. तिरंगा है आन मेरी

तिरंगा ही है मेरी शान

तिरंगा रहे सदा ऊंचा हमारा

तिरंगे से है धरती महान मेरी

77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।

2. हमारी आजादी, हमारी पहचान,

हमें रखना है इसका मान,

77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।

3. 26 जनवरी पर खुशियां बांटें,

भारत माता की जय गूंजे,

77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।

4. आओ झुककर सलाम करें उन्हें,

जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है।

खुशनसीब होता है वो खून,

जो देश के काम आता है।

77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।

5. लहू वतन का है, रगों में जज्बा-ए-हिंदुस्तान है,

तिरंगा ही मेरी धड़कन और यही मेरी पहचान है।

77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।

6. गर्व है हमें, इस मिट्टी की शान पर,

नतमस्तक हैं, वीरों के बलिदान पर।

चलो करें ये प्रण आज,

भारत को बनाएंगे और खास

77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।

7. वतन की मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं,

हर दिल में तिरंगा बसना चाहिए।

गणतंत्र दिवस पर हर घर में

देशप्रेम का दीप जलना चाहिए।

77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।

8. वतन की खुशबू से अपनी सांसों को सजाए रखेंगे,

मरते दम तक इस तिरंगे को ऊंचा उठाए रखेंगे।

77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।

9. ना पूछो जमाने को कि क्या हमारी कहानी है,

हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं।

77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।

10. वतन हमारा ऐसा कि कोई छोड़ ना पाए,

रिश्ता हमारा ऐसा कि कोई तोड़ ना पाए।

77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।

11. देशभक्तों से ही देश की शान है,

देशभक्तों से ही देश का मान है।

77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।

12. फना होने की इजाजत ली नहीं जाती,

ये वतन की मोहब्बत है जनाब, पूछकर की नहीं जाती।

77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।

13. ये नफरत बुरी है, ना पालो इसे,

दिलों में खलिश है, निकालो इसे।

77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।

14. आन देश की शान देश की, देश की हम संतान हैं,

तीन रंगों से रंगा तिरंगा, अपनी ये पहचान है।

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।

15. वतन के वास्ते मरना ही जिंदगी का मकसद है,

इस मिट्टी का कर्ज चुकाना ही सबसे बड़ी इबादत है।

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।

16. मर मिटने के बाद भी एक ही ख्वाहिश रहेगी,

जब भी जन्म लूं, बस ये मिट्टी ही मेरी रहेगी।

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।

17. गणतंत्र की ताकत, संविधान का मान,

यही है मेरे भारत की पहचान।

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।

18. तिरंगा हमारी जान है,

और हिंदुस्तान हमारी शान है।

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।

19. सोने की चिड़िया फिर से कहलाएगा,

मेरा भारत विश्व गुरु बन जाएगा।

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।