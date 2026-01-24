Republic Day Essay In Hindi : गणतंत्र दिवस पर 500 शब्दों का आसान निबंध, आसानी से हो जाएगा याद

संक्षेप: Republic Day Essay in Hindi : अगर आप भी 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर किसी निबंध प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रहे हैं तो यहां से उदाहरण ले सकते हैं। नीचे दिया निबंध आपको आसानी से याद हो जाएगा।

Republic Day Essay in Hindi : 26 जनवरी को भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। देशवासी देशभक्ति की भावना और जोश से भरे हुए हैं। भारत का हर नागरिक इन गौरवान्वित पलों का उत्सव पूरे उत्साह व भव्यता के साथ मना रहा है। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था। उसके बाद से ही इस दिन को बड़े ही हर्षो-उल्लास के साथ गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस ऐतिहासिक मौके पर स्कूल कॉलेजों में भाषण व निबंध सहित अन्य प्रतियोगिताओं को आयोजित किया जाता है। अगर आप भी 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर किसी निबंध प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रहे हैं तो यहां से उदाहरण ले सकते हैं। नीचे दिया निबंध आपको आसानी से याद हो जाएगा।

Republic Day Essay In Hindi : गणतंत्र दिवस पर निबंध हर साल 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस साल यानी 2026 में देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। ये 77वां गणतंत्र दिवस कई मायनों में देश की विकास यात्रा में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। 26 जनवरी वो तारीख है जिसे भारतवासी कभी नहीं भुला सकते। 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान लागू हुआ था। यह वह दिन था भारत लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया।

तीन बड़ी उपलब्धियों की याद दिलाता है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी का दिन हमें तीन बड़ी उपलब्धियों की याद दिलाता है। पहली यह कि हमें वह संविधान मिला जिसे भारत के लोगों ने स्वंय अपना भविष्य तय करने के लिए बनाया था। दूसरी उपलब्धि राष्ट्र को अपना मूल नाम भारत वापस मिला। तीसरी बड़ी उपलब्धि ब्रिटिश सम्राट द्वारा नियुक्त गर्वनर जनरल के स्थान पर हमारा अपना राष्ट्रपति मिला। इसी तिथि पर गवर्नर जनरल का झंडा उतारा गया और भारत के पहले राष्ट्रपति ने अपना झंडा फहरा दिया। इसी तिथि पर संविधान सभा पहले आम चुनाव तक संसद में बदल गई। इसी दिन राष्ट्रपति के शपथ के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनके मंत्रिमंडल ने अपने संविधान को हाजिर-नाजिर कर शपथ ली।

भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी जरूरी मिल चुकी थी लेकिन अपना संविधान न होने के कारण भारत का शासन 29 महीनों तक ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार ही चल रहा था।संविधान सभा को भारत का संविधान गढ़ने में करीब 3 साल का समय लगा। 26 जनवरी 1950 को जब देश में हमारा अपना संविधान लागू हुआ, तब जाकर हमारी सरकार, हमारा शासन व व्यवस्था हमारे संविधान मुताबिक चलने लगी।

77वें गणतंत्र दिवस की परेड है बेहद खास वैसे तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश के विभिन्‍न क्षेत्रों में ध्‍वजारोहण समारोह व अन्य परेड व सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। लेकिन देश का सबसे बड़ा, प्रमुख और सबसे महत्‍वपूर्ण समारोह नई दिल्‍ली में कर्त्तव्य पथ पर आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम में देश की ताकत, तरक्की, समृद्ध सांस्‍कृतिक विरासत और सैन्‍य शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है। परेड में निकलने वाली तमाम राज्यों की झांकियों से देश की विविधता में एकता की झलक नजर आती है। दिल्ली के इंडिया गेट पर होने वाली इस भव्य परेड में राष्ट्रपति तिरंगा फहराते हैं। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार बैक्ट्रियन ऊंट, नई बटालियन भैरव भी मार्च पास्ट करेगी।

गणतंत्र दिवस परेड की थीम और मुख्य अतिथि इस गणतंत्र दिवस परेड की थीम ( Republic Day 2026 theme ) वंदेमातरम् पर रखी गई है। परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर 30 झांकियां निकलेंगी, जो 'स्वतंत्रता का मंत्र-वंदे मातरम, समृद्धि का मंत्र-आत्मनिर्भर भारत' थीम पर आधारित होंगी। कर्तव्य पथ पर एनक्लोजर के बैकग्राउंड में वंदेमातरम् की लाइन्स वाली पुरानी पेंटिंग बनाई जाएगी। मेन स्टेज पर फूलों से वंदे मातरम् के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी को श्रद्धांजलि दी जाएगी।

इस बार गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन होंगे।

स्वतंत्रता सेनानियों व शहीद सैनिकों को याद करने का दिन गणतंत्र दिवस पर देश भारत को आजाद कराने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर नमन करता है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर शौर्य का प्रदर्शन करने वाले सैन्‍य कर्मियों, पुलिकर्मियों, नागरिकों और बच्‍चों को वीरता के पुरस्‍कार भी दिए जाते हैं। इसके अलावा पद्म पुरस्कारों का ऐलान भी होता है।

आत्मनिरीक्षण करने, उपलब्धियों और विफलताओं का आकलन करने का दिन गणतंत्र दिवस हमारे तीन राष्ट्रीय पर्वों में से एक है। इस दिन राष्ट्रीय अवकाश रहता है। हमारे राष्ट्रीय त्योहार ऐसे महत्वपूर्ण अवसर होते हैं जब हम अतीत की तरफ देखकर आकलन करते हैं कि हमने क्या खोया, क्या पाया। साथ ही भविष्य की चुनौतियों व लक्ष्य की ओर भी देखते हैं।