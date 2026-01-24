Republic Day 2026 Essay Hindi: गणतंत्र दिवस निबंध प्रतियोगिता में जीतना है पहला ईनाम? तो यहां से लें बेस्ट आईडिया

संक्षेप: Republic Day 2026 Essay Hindi: भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह और देशभक्ति के जोश के साथ मनाने के लिए तैयार है। अगर आप भी किसी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं तो नीचे लिए निबंध से उदाहरण ले सकते हैं। पहला ईनाम आपको ही मिलेगा।

Republic Day 26 January 2026 Essay in Hindi: गणतंत्र दिवस मनाने के लिए स्कूलों में कई प्रतियोगिताएं होती हैं जैसे लेख, भाषण, निबंध, ड्रॉइंग, पोस्टर मेकिंग वगैरह। अगर आप भी इस तरह की किसी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं तो नीचे लिए निबंध से उदाहरण ले सकते हैं। पहला ईनाम आपको ही मिलेगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

गणतंत्र दिवस: भारतीय लोकतंत्र का महापर्व गणतंत्र दिवस मात्र एक अवकाश या कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि यह हर भारतीय के स्वाभिमान, समानता और एकता का उत्सव है। प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाने वाला यह राष्ट्रीय पर्व हमें याद दिलाता है कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां सत्ता किसी राजा के हाथ में नहीं, बल्कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार के हाथ में है।

ऐतिहासिक महत्व हमारा देश 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश दासता से मुक्त हो गया था, लेकिन एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हमारे अपने नियम और कानून नहीं थे। डॉ. भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान सभा ने कठोर परिश्रम कर विश्व का सबसे विशाल लिखित संविधान तैयार किया। 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ और भारत एक 'संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य' बना। इसी दिन से देश में कानून का शासन स्थापित हुआ और भारतीय संसद ने विधिवत कार्य करना शुरू किया।

राजधानी में भव्य आयोजन गणतंत्र दिवस का सबसे आकर्षक और भव्य समारोह देश की राजधानी दिल्ली के 'कर्तव्य पथ' पर आयोजित होता है। समारोह की शुरुआत भारत के राष्ट्रपति द्वारा तिरंगा फहराने के साथ होती है। इसके बाद भारतीय सशस्त्र सेनाओं (थल, जल और वायु सेना) की टुकड़ियां राष्ट्रपति को सलामी देती हैं। यह परेड भारत की सैन्य शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन होती है, जहां आधुनिक टैंक, मिसाइलें और हथियार दुनिया को भारत की सुरक्षा क्षमता का परिचय देते हैं।

सांस्कृतिक विविधता की झलक सैनिकों के पीछे निकलने वाली विभिन्न राज्यों की झांकियां इस उत्सव में चार चांद लगा देती हैं। इन झांकियों में भारत की 'विविधता में एकता' के दर्शन होते हैं। किसी झांकी में हिमालय की बर्फीली चोटियां दिखती हैं, तो किसी में दक्षिण भारत के मंदिर और लोक कलाएं। इसके साथ ही स्कूली बच्चों का नृत्य, एनसीसी कैडेट्स का अनुशासन और जांबाज सैनिकों के हैरतअंगेज कारनामे दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं।

वायु सेना का शौर्य और समापन कार्यक्रम का सबसे रोमांचक हिस्सा अंत में आता है, जब भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमान आकाश में 'फ्लाई पास्ट' करते हैं। बादलों के बीच तिरंगा बनाते विमानों की गर्जना हर भारतीय के सीने को गर्व से भर देती है। रात के समय सरकारी इमारतों को रोशनी से सजाया जाता है।