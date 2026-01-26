Hindustan Hindi News
Republic Day 2026: Unknown Facts About January 26 and the Importance of Poorna Swaraj, First Chief Guest know here
Republic Day 2026: 77वां गणतंत्र दिवस, इतिहास के पन्नों से निकली 26 जनवरी की वो बातें; जो हर भारतीय को पता होनी चाहिए

Republic Day 2026: 77वां गणतंत्र दिवस, इतिहास के पन्नों से निकली 26 जनवरी की वो बातें; जो हर भारतीय को पता होनी चाहिए

संक्षेप:

Happy Republic Day 2026 Facts: भारत इस वर्ष अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। गणतंत्र दिवस से जुड़े बहुत सारे रोचक तथ्य हैं, जिन्हें हर भारतीयों को मालूम होना चाहिए। तो क्या आप इन अनसुने तथ्यों को जानते हैं?

Jan 26, 2026 08:27 am IST
Republic Day Interesting Facts: हर साल 26 जनवरी को पूरा भारत देशभक्ति के जोश में डूब जाता है। तिरंगा फहराया जाता है, राष्ट्रगान गूंजता है और नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भव्य परेड का आयोजन होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि संविधान लागू करने के लिए इसी तारीख को क्यों चुना गया? या फिर भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में क्या खास था? हमारे गणतंत्र दिवस से जुड़े कुछ ऐसे अनसुने और दिलचस्प तथ्य हैं, जिन्हें हर भारतीय को जानना चाहिए। तो क्या आप इन अनसुने तथ्यों को जानते हैं?

26 जनवरी की तारीख ही क्यों चुनी गई?

भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे लागू करने के लिए दो महीने का इंतजार किया गया और 26 जनवरी 1950 की तारीख तय की गई। इसके पीछे एक ऐतिहासिक कारण था। दरअसल, 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 'पूर्ण स्वराज' (पूर्ण स्वतंत्रता) का नारा दिया था और इसे पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस ऐतिहासिक महत्व को जीवंत रखने के लिए संविधान को लागू करने हेतु इसी दिन को चुना गया।

पहला गणतंत्र दिवस और इंडोनेशियाई कनेक्शन

आज हम कर्तव्य पथ पर परेड देखते हैं, लेकिन साल 1950 में पहली गणतंत्र दिवस परेड इरविन एम्फीथिएटर (अब नेशनल स्टेडियम) में हुई थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकर्णो थे। यह भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंधों की एक नई शुरुआत का प्रतीक था।

परेड और राष्ट्रगान से जुड़े तथ्य

गणतंत्र दिवस की परेड केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह बेहद सटीक अनुशासन का उदाहरण है। परेड की रिहर्सल कई महीने पहले शुरू हो जाती है। एक और दिलचस्प बात यह है कि समारोह के दौरान जब 21 तोपों की सलामी दी जाती है, तो वह वास्तव में 21 तोपें नहीं होतीं। यह सात पुरानी तोपों (जिन्हें '25-पाउंडर्स' कहा जाता है) के माध्यम से तीन राउंड फायर करके दी जाती है। साथ ही, राष्ट्रगान के साथ तोपों की सलामी का तालमेल इतना सटीक होता है कि राष्ट्रगान की समाप्ति और सलामी का अंतिम राउंड एक साथ होता है।

एबाइड विद मी धुन

गणतंत्र दिवस परेड के दौरान एक ईसाई धुन बजाई जाती है, जिसका नाम "एबाइड विद मी" है यह धुन महात्मा गांधी की पसंदीदा धुनों में से एक थी।

भारतीय संविधान

भारत के संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है।

समारोह का समापन: 'बीटिंग रिट्रीट'

गणतंत्र दिवस का उत्सव केवल 26 जनवरी को खत्म नहीं होता, बल्कि यह तीन दिनों तक चलता है। इसका आधिकारिक समापन 29 जनवरी को 'बीटिंग रिट्रीट' समारोह के साथ होता है, जो रायसीना हिल्स पर आयोजित किया जाता है।

