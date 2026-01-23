Hindustan Hindi News
Republic Day 2026 Speech ​: गणतंत्र दिवस पर हिंदी में छोटा और आसान भाषण

संक्षेप:

Republic Day 2026 speech in hindi: 26 जनवरी 2026 को भारत ने गणतंत्र बनने की 76वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है।यहां आपके के लिए हिंदी में आसान भाषण दिया गया है, जिसे आप अपने स्कूलों, दफ्तरों और गली-मुहल्लों में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में सुना कर लोगों का दिल जीत सकते हैं।

Jan 23, 2026 07:23 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Republic Day 2026 speech in hindi: गणतंत्र दिवस 2026 भारत के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, लोकतंत्र और संविधान के प्रति निष्ठा का प्रतीक बनकर सामने आया। 26 जनवरी 1950 को जब भारत ने खुद को एक संप्रभु गणराज्य घोषित किया था, तब देश ने यह तय किया था कि सत्ता का असली स्रोत जनता होगी। साल 2026 में इस ऐतिहासिक फैसले को 76 साल पूरे हो चुके हैं, और इसी के साथ यह दिन और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है।

गणतंत्र दिवस का महत्व

गणतंत्र दिवस का सबसे बड़ा महत्व भारतीय संविधान में छिपा है। यही वह दस्तावेज है जिसने हर नागरिक को बराबरी का हक, बोलने की आजादी, धर्म की स्वतंत्रता और न्याय का भरोसा दिया। बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की अगुवाई में तैयार हुआ यह संविधान आज भी भारत को एक सूत्र में बांधे हुए है। 2026 के भारत में, जब तकनीक, अर्थव्यवस्था और वैश्विक भूमिका तेजी से बदल रही है, तब संविधान एक स्थिर मार्गदर्शक की तरह खड़ा नजर आता है।

गणतंत्र दिवस परेड और कार्यक्रमों में भारत की सांस्कृतिक विविधता, सैन्य शक्ति और वैज्ञानिक उपलब्धियों की झलक देखने को मिलेगी। यह दिन देश को यह याद दिलाता है कि भारत सिर्फ राज्यों का समूह नहीं, बल्कि साझा सपनों और मूल्यों का राष्ट्र है। गांव से शहर तक, हर भारतीय के लिए गणतंत्र दिवस गर्व और जिम्मेदारी दोनों का एहसास कराता है।

भारता का गणतंत्र दिवस दुनिया को देता है संदेश

आज के दौर में, जब लोकतंत्र को लेकर वैश्विक स्तर पर सवाल उठते हैं, भारत का गणतंत्र दिवस दुनिया को यह संदेश देता है कि विविधताओं के बावजूद एक मजबूत लोकतंत्र कैसे फल-फूल सकता है। 2026 में यह पर्व आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाता है कि आजादी सिर्फ मिली हुई चीज नहीं, बल्कि रोज निभाई जाने वाली जिम्मेदारी है।

ऐसे में आइए गणतंत्र दिवस के मौके पर यहां हिंदी में आसान भाषण है, जिसे आप अपने स्कूलों, दफ्तरों और गली-मुहल्लों में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में सुना कर लोगों का दिल जीत सकते हैं।

गणतंत्र दिवस 2026 पर हिंदी में आसान भाषण

माननीय अतिथियों, मेरे प्यारे देशवासियों,

आज हम सब यहां 76वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर एकत्र हुए हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि भारत की असली ताकत उसकी जनता में बसती है।

26 जनवरी 1950 को हमारे देश ने अपना संविधान अपनाया और यह तय किया कि भारत का हर नागरिक बराबर होगा। यही वह दिन था जब सदियों की गुलामी के बाद भारत ने खुद को कानून से चलने वाला, जनता द्वारा चुना गया गणराज्य घोषित किया। आज, 2026 में खड़े होकर हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारा लोकतंत्र समय की कसौटी पर खरा उतरा है।

गणतंत्र दिवस हमें हमारे अधिकारों की याद दिलाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा हमारे कर्तव्यों की। अगर हम अपने संविधान का सम्मान करेंगे, एक-दूसरे की आज़ादी की कद्र करेंगे और देशहित को सर्वोपरि रखेंगे, तभी भारत सच्चे अर्थों में मजबूत बनेगा।

आज का भारत युवा है, ऊर्जावान है और सपनों से भरा हुआ है। 'विकसित भारत 2047' का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब हम शिक्षा, समानता और न्याय को अपनी प्राथमिकता बनाएंगे। हमें जाति, धर्म और भाषा से ऊपर उठकर एक भारतीय के रूप में सोचना होगा।

आइए, इस गणतंत्र दिवस पर हम यह संकल्प लें कि हम सिर्फ अधिकार मांगने वाले नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाने वाले नागरिक बनेंगे। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होंगे, संविधान की रक्षा करेंगे और देश की एकता को मजबूत करेंगे।

अंत में, मैं यही कहना चाहूंगा कि गणतंत्र दिवस सिर्फ झंडा फहराने का दिन नहीं, बल्कि आत्ममंथन का दिन है। यह खुद से पूछने का दिन है कि हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं।

जय हिंद, जय भारत।

Republic Day Republic Day Speech
