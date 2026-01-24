Republic Day 2026: 77वां या 78वां गणतंत्र दिवस? गूगल पर सर्च करने से पहले जान लें 1950 वाला यह दिलचस्प लॉजिक

संक्षेप: Republic Day 2026: इस साल हम कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहे हैं— 77वां या 78वां? आइए, इस उलझन को हमेशा के लिए दूर करते हैं और जानते हैं कि इस बार का उत्सव क्यों इतना खास होने वाला है।

77th or 78th Republic Day 2026: इस साल हम कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहे हैं— "77वां या 78वां?" अक्सर लोग इस गणित में उलझ जाते हैं, लेकिन अगर हम इतिहास और आधिकारिक आंकड़ों को देखें, तो जवाब बिल्कुल साफ है। 26 जनवरी 2026 को भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। आइए, इस उलझन को हमेशा के लिए दूर करते हैं और जानते हैं कि इस बार का उत्सव क्यों इतना खास होने वाला है।

77वां या 78वां? उलझन की असली वजह अक्सर लोग 1950 से बीते हुए वर्षों की गणना कर उसमें एक जोड़ देते हैं। यह तरीका जन्मदिन के लिए तो सही है, लेकिन राष्ट्रीय समारोहों की गणना अलग होती है। गणतंत्र दिवस की गिनती 1950 में हुए पहले आयोजन को "एक" मानकर शुरू की जाती है। इसके बाद हर 26 जनवरी को इस संख्या में एक की बढ़ोतरी होती है।

इस पद्धति के अनुसार, 26 जनवरी 2026 भारत का 77वां गणतंत्र दिवस होगा, न कि 78वां। हालांकि इस समय तक हमारा संविधान 76 वर्ष पुराना हो चुका होगा, लेकिन समारोहों की संख्या 77 होगी।

यही तर्क अन्य राष्ट्रीय दिवसों पर भी लागू होता है। उदाहरण के लिए, 2021 में भारत ने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया था, जबकि स्वतंत्रता 1947 में प्राप्त हुई थी। सरल शब्दों में, हम बीते हुए वर्षों के बजाय आयोजनों (समारोहों) की कुल संख्या गिनते हैं।

इस गणित को ऐसे समझें: 1950: पहला गणतंत्र दिवस

1951: दूसरा गणतंत्र दिवस

2025: 76वां गणतंत्र दिवस

2026: 77वां गणतंत्र दिवस

गणतंत्र दिवस का गौरवशाली इतिहास भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी, लेकिन तब हमारे पास अपना संविधान नहीं था। लगभग तीन साल की कड़ी मेहनत के बाद डॉ. बी.आर. अंबेडकर के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार हुआ। 26 जनवरी की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि 1930 में इसी दिन कांग्रेस ने 'पूर्ण स्वराज' का नारा बुलंद किया था। 1950 में इसी दिन भारत एक 'ब्रिटिश डोमिनियन' से बदलकर एक 'संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य' बना।

2026 के समारोह में क्या होगा खास? इस साल का 77वां गणतंत्र दिवस कूटनीतिक और सांस्कृतिक रूप से बेहद ऐतिहासिक होने जा रहा है।

1. दो शक्तिशाली मुख्य अतिथि: पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में एक साथ दो वैश्विक दिग्गज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन भारत के मेहमान बनेंगे।

2. विशेष थीम: इस साल की थीम "वंदे मातरम के 150 वर्ष" और "आत्मनिर्भर भारत" पर आधारित है। कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ का जश्न मनाया जाएगा।

3. भव्य परेड और झांकियां: इस बार परेड में 30 भव्य झांकियां नजर आएंगी, जिनमें 17 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की और 13 मंत्रालयों की होंगी। साथ ही, भारतीय वायुसेना के 29 विमान आसमान में 'सिंदूर फॉर्मेशन' जैसे हैरतअंगेज करतब दिखाएंगे। पहली बार सेना की RVC (Remount & Veterinary Corps) टुकड़ी में दो कूबड़ वाले ऊंट और जांस्करी टट्टू भी मार्च करते दिखेंगे।