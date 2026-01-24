Republic Day 10 Lines : 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर 10 आसान लाइनें, भाषण और निबंध में आएंगी काम

संक्षेप: Republic Day 10 Lines : गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्कूल और कॉलेज में वाद-विवाद, स्पीच व एस्से राइटिंग कॉम्पीटिशन आदि इवेंट आयोजित किए जाते हैं। यहां देखें गणतंत्र दिवस पर 10 लाइनें जिन्हें आप भाषण व निबंध प्रतियोगिता में इस्तेमाल कर सकते हैं।

Republic Day 10 Lines , Speech on Republic Day, Essay : 26 जनवरी पर देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। साथ ही भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया था। इस वजह से हर साल 26 जनवरी का दिन राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस बार गणतंत्र दिवस खास है क्योंकि संविधान लागू हुए 75 साल पूरे हो गए हैं। इस गणतंत्र दिवस परेड की थीम ( Republic Day 2026 theme ) वंदेमातरम् पर रखी गई है। परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर 30 झांकियां निकलेंगी, जो 'स्वतंत्रता का मंत्र-वंदे मातरम, समृद्धि का मंत्र-आत्मनिर्भर भारत' थीम पर आधारित होंगी। गणतंत्र दिवस का उत्सव पूरे देश में सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, अन्य शैक्षणिक संस्थानों आदि में पूरो जोश खरोश के साथ मनाया जाता है।

गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्कूल और कॉलेज में वाद-विवाद, भाषण, निबंध प्रतियोगिता आदि जैसे समारोह भी आयोजित किए जाते हैं। यहां देखें गणतंत्र दिवस पर 10 लाइनें जिन्हें आप भाषण व निबंध प्रतियोगिता में इस्तेमाल कर सकते हैं।

गणतंत्र दिवस 2026 पर भाषण ( Republic Day 10 Speech , Republic Day Essay ) व निबंध में इन 10 लाइनों का करें इस्तेमाल 1- इस वर्ष 26 जनवरी को देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है।

2. 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया। देश को अपना संविधान मिलने की याद में हर वर्ष 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।

3- हर वर्ष 26 जनवरी पर देश की राजधानी दिल्ली में भव्य गणतंत्र दिवस कार्यक्रम होता है। कर्त्तव्य पथ से विजय चौक होते हुए राष्ट्रीय संग्रहालय तक एक विशाल परेड के साथ गणतंत्र दिवस का आयोजन किया जाता है। इस गणतंत्र दिवस परेड की थीम ( Republic Day 2026 theme ) वंदेमातरम् पर रखी गई है। परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर 30 झांकियां निकलेंगी, जो 'स्वतंत्रता का मंत्र-वंदे मातरम, समृद्धि का मंत्र-आत्मनिर्भर भारत' थीम पर आधारित होंगी। कर्तव्य पथ पर एनक्लोजर के बैकग्राउंड में वंदेमातरम् की लाइन्स वाली पुरानी पेंटिंग बनाई जाएगी। मेन स्टेज पर फूलों से वंदे मातरम् के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी को श्रद्धांजलि दी जाएगी।

4. गणतंत्र दिवस समारोह का समापन 29 जनवरी को बीटिंग रीट्रीट कार्यक्रम के साथ होता है।

5- गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता सेनानियों और देश की सुरक्षा के लिए शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है।

6 - हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान निर्माण में सबसे अहम भूमिका डॉ. अंबेडकर की थी। बाबासाहेब अम्बेडकर संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। बाबासाहेब को संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में जानता जाता है।

7- गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय पर्व का दर्जा दिया गया है। इस दिन सभी सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों, शैक्षणिक संस्थानों का अवकाश होता है।

8- गणतंत्र दिवस परेड में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्र ध्वज का ध्वजारोहण होता है।

9- इस विशाल परेड में भारत की तीनों सेनाएं (नौसेना, थलसेना तथा वायुसेवा) अपने शौर्य का प्रदर्शन करती हैं। इसमें देश की ताकत दिखती है।

10- इस बार गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन होंगे। परेड में पहली बार बैक्ट्रियन ऊंट, नई बटालियन भैरव भी मार्च पास्ट करेगी।

गणतंत्र दिवस पर अन्य स्पीच और निबंध आइडिया 1- गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है ?

2- भारतीय संविधान का क्या महत्व है?

3- संविधान और भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार

4- संविधान और डॉ. बीआर अंबेडकर

5- गणतंत्र दिवस का जश्न कैसे और कहां?

6- गणतंत्र बनने के बाद कैसे भारत विश्व शक्ति बना?

7- छात्र गणतंत्र दिवस परेड, इसके महत्व और विषय के बारे में भाषण दे सकते हैं

8- गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि को आमंत्रित करने के चलन के बारे में भी बात कर सकते हैं।

9- स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भी बात की जा सकती है जिन्होंने भारत के लिए अपने प्राणों की आहूति दी।