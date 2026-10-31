पहली कोशिश में UPSC रैंक 2, कैसे डॉक्टर से कलेक्टर बनीं रेणु राज
डॉक्टर रेणु राज ने पहली कोशिश में यूपीएससी रैंक 2 पाई। आइए जानते हैं कि मेडिकल से आईएएस तक उनका सफर कैसा रहा है।
मरीज की नब्ज थामने वाले हाथ जब जिले की फाइलों पर दस्तखत करने लगें तो कहानी खास बन जाती है। डॉ. रेणु राज की कहानी ऐसी ही है। एक डॉक्टर को समझ आया कि इलाज से सिर्फ एक इंसान ठीक होता है। पूरा सिस्टम सुधारना हो तो प्रशासन में उतरना पड़ेगा। यही सोच उन्हें यूपीएससी की ऑल इंडिया रैंक 2 तक ले गई। रेणु राज केरल कैडर की आईएएस अधिकारी हैं। वे कोट्टयम की रहने वाली हैं। उन्होंने कोट्टयम के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई की। बाद में जेएनयू से पब्लिक मैनेजमेंट में एमए भी किया। उन्होंने 2014 की सिविल सेवा परीक्षा दी और पहली ही कोशिश में दूसरा स्थान पाया। वे 2015 बैच की अधिकारी हैं।
मरीजों के बीच जागा सपना
इंटर्नशिप के दिनों में रेणु रोज ऐसे मरीजों से मिलती थीं जो समाज के सबसे कमजोर तबके से आते थे। उनकी बीमारियों की जड़ अक्सर गरीबी और बदहाल व्यवस्था में दिखती थी। दवा अपनी जगह थी। पर असली इलाज व्यवस्था सुधारने में था। बस यहीं से सिविल सेवा का बीज पड़ा।
तैयारी का तरीका
रेणु ने सालों तक किताबों में खुद को नहीं झोंका। बताया जाता है कि उन्होंने करीब एक साल गंभीर तैयारी की। काम के साथ रोज तीन से छह घंटे पढ़ाई की। छुट्टी के दिन और परीक्षा के पास यह वक्त दस से बारह घंटे तक पहुंच गया। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि उन्होंने नींद से समझौता नहीं किया। सात घंटे की नींद और वक्त पर खाना उनके लिए जरूरी था। डॉक्टर होने के नाते वे जानती थीं कि थका दिमाग कुछ याद नहीं रख पाता।
मेडिकल नहीं मलयालम साहित्य
ज्यादातर डॉक्टर मेडिकल साइंस को वैकल्पिक विषय बनाते हैं। रेणु ने मलयालम साहित्य चुना। उन्हें अपनी मातृभाषा से लगाव था। साहित्य पढ़ना उनके लिए तकनीकी विषयों के बीच एक सुकून भरा ठहराव भी था। प्रशासनिक सेवा के लिए यह फैसला उनके काम भी आया।
मुन्नार में सख्त फैसले
ट्रेनिंग के बाद रेणु थ्रिसूर में सब कलेक्टर रहीं। फिर वे देवीकुलम की पहली महिला सब कलेक्टर बनीं। यह इलाका मुन्नार से जुड़ा है। यहां जमीन के मामले हमेशा उलझे रहे हैं। मुन्नार में अवैध निर्माण और कब्जों के खिलाफ उनकी कार्रवाई सुर्खियों में रही। स्थानीय नेताओं से टकराव भी हुआ। फिर भी वे अपने रुख पर टिकी रहीं। मार्च 2022 में उन्होंने आलप्पुझा की 53वीं जिला कलेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला। यह उनकी पहली कलेक्टर पोस्टिंग थी।
किया हार्वर्ड तक का सफर
रेणु अब फुलब्राइट नेहरू मास्टर्स फेलो हैं। वे हार्वर्ड में पब्लिक हेल्थ में मास्टर्स हैं। उनका मकसद प्रशासन और मेडिसिन के अनुभव को जोड़ना है। वे चाहती हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं ज्यादा लोगों तक पहुंचें। इससे पहले वे केरल के अनुसूचित जनजाति विकास विभाग की निदेशक थीं। वहां उन्होंने हजारों आदिवासी बस्तियों के कल्याण कार्यक्रम देखे।
उम्मीदवारों के लिए सीख
एक इंटरव्यू में रेणु ने बताया कि पहली सीख है कि अपना मकसद साफ रखें। जिसे पता हो कि वह अफसर क्यों बनना चाहता है उसे लंबी रातें भारी नहीं लगतीं। दूसरी सीख है कि विषय वही चुनें जो पढ़ने में मन लगे। जरूरी नहीं कि वही चुना जाए जो ग्रेजुएशन में था। तीसरी सीख है कि नींद और सेहत को नजरअंदाज न करें। थका शरीर लंबी दौड़ नहीं जीतता। चौथी सीख है कि पढ़ाई के साथ लिखने का रोज अभ्यास करें। मेंस में यही अंतर पैदा करता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
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हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव