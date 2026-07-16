Re-NEET UG 2026 Result Out, Direct Link : NTA ने जारी किए नतीजे, 11.21 लाख छात्र सफल
Re-NEET UG 2026 Result Out: नीट यूजी 2026 के नतीजे आज घोषित कर दिए गए हैं। छात्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकते हैं।
Re-NEET UG 2026 Result Out: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने आज बहुप्रतीक्षित नीट यूजी 2026 (Re-NEET UG 2026) के फाइनल नतीजे घोषित कर दिए हैं। गौरतलब है कि करीब 20 लाख छात्रों ने इस बार नीट की दोबारा परीक्षा दी थी। एनटीए की तरफ से जारी नोटिस के मुताबिक, 11.21 लाख छात्र सफल हुए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस बार दोबारा हुई नीट की परीक्षा में शामिल थे वे अपना रिजल्ट एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। कल रात से ही जो कयास लगाए जा रहे थे और जिस बात की सुगबुगाहट हर कोचिंग सेंटर से लेकर सोशल मीडिया तक फैली हुई थी, वह आज सच साबित हो गई। फाइनल आंसर-की जारी होने के बाद से ही हर कोई इस बात का अंदाजा लगा रहा था कि नतीजे किसी भी वक्त आ सकते हैं। हुआ भी ठीक कुछ ऐसा ही। एनटीए ने बिना कोई लंबा वक्त लिए अचानक से रिजल्ट की घोषणा करके सभी को चौंका दिया। इसके साथ ही देश के तमाम मेडिकल कॉलेजों, चाहे वो सरकारी हों या प्राइवेट, उनमें एमबीबीएस और बीडीएस की सीटों पर दाखिले की दौड़ शुरू हो गई।
कैसे देखें Re-NEET Exam 2026
नतीजे तो आ गए हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि इसे चेक कैसे किया जाए। क्योंकि एक साथ लाखों बच्चे वेबसाइट पर टूट पड़े हैं, इसलिए सर्वर का थोड़ा धीमा होना या क्रैश हो जाना बहुत ही आम बात है। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हमने आपके लिए कुछ बहुत ही आसान से स्टेप्स बनाए हैं -
1. सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में एनटीए की ऑफिशियल नीट वेबसाइट खोलनी है।
2. होमपेज पर जाते ही आपको 'NEET UG 2026 Result' या 'Download Scorecard' का एक बड़ा सा लिंक चमकता हुआ दिखाई देगा। बस उस पर क्लिक कर दीजिए।
3. अब एक नया पेज खुलेगा। यहां आपको अपना एप्लीकेशन नंबर (Application Number), अपनी जन्मतिथि (Date of Birth) और स्क्रीन पर दिख रहा सिक्योरिटी पिन (Captcha) भरना होगा।
4. ये सारी जानकारी सही-सही डालकर 'Submit' का बटन दबाएं।
5. आपका स्कोरकार्ड आपकी स्क्रीन पर हाजिर होगा। इसे सिर्फ देखें नहीं, बल्कि भविष्य के लिए इसका पीडीएफ (PDF) डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें और एक प्रिंटआउट भी जरूर निकाल लें।
अब आगे क्या?
रिजल्ट आने के साथ ही एनटीए ने अलग-अलग कैटेगरी के लिए कट-ऑफ मार्क्स का भी ऐलान कर दिया है। कट-ऑफ का मतलब है वो कम से कम नंबर, जो आपको काउंसलिंग की दौड़ में शामिल होने के लिए चाहिए ही चाहिए। जो बच्चे इस कट-ऑफ को पार कर गए हैं, उनके लिए अब असली भागदौड़ शुरू होगी। अब मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) जल्द ही ऑल इंडिया कोटा (15%) सीटों के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल जारी करेगी। बाकी 85% सीटों के लिए अलग-अलग राज्यों की अपनी-अपनी काउंसलिंग होगी। आपको अपने सभी जरूरी कागजात, जैसे 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, डोमिसाइल और स्कोरकार्ड एकदम तैयार रखने चाहिए।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव