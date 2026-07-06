Re-NEET Result Date 2026: री-नीट रिजल्ट का इंतजार, जानें पिछले साल एम्स का कटऑफ और मार्क्स
Re-NEET Result 2026 Date: एनटीए 20 जुलाई 2026 तक नीट यूजी री-एग्जाम का रिजल्ट जारी कर सकता है। छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर चेक कर सकेंगे।
Re-neet Result 2026 Date: देश के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस (MBBS) और बीडीएस (BDS) जैसे कोर्सेज में दाखिला लेने का सपना देख रहे लाखों परीक्षार्थिी बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक (neet UG 2026) के रिजल्ट की घोषणा करने जा रही है। 21 जून 2026 को आयोजित की गई री-नीट (Re-NEET) परीक्षा के बाद अब एजेंसी नतीजों को अंतिम रूप देने में जुटी है। एनटीए ने अभी तक रिजल्ट जारी करने की सटीक तारीख और समय की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन एनटीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट (NEET-UG 2026) की दोबारा आयोजित की गई परीक्षा के परिणाम 20 जुलाई 2026 तक घोषित कर दिए जाएंगे।
पेपर लीक के आरोपों के बाद 21 जून को हुई थी दोबारा परीक्षा
इससे पहले 3 मई 2026 को आयोजित की गई मुख्य नीट यूजी परीक्षा को पेपर लीक के कथित आरोपों और संगठित गड़बड़ियों के बाद केंद्र सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया था। उस परीक्षा में 20 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए थे। इसके बाद, NTA ने रिकॉर्ड समय के अंदर 21 जून 2026 को देश भर के 5,440 और विदेशों में 14 केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंधों जैसे आधार-आधारित बायोमेट्रिक, फेशियल ऑथेंटिकेशन और सीसीटीवी निगरानी में दोबारा परीक्षा का सफल आयोजन किया था।
ऐसे चेक करें अपना स्कोरकार्ड
रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं।
2. होमपेज पर दिख रहे "NEET UG 2026 Result / Scorecard" के सीधे लिंक पर क्लिक करें।
3. इसके बाद अपना एप्लीकेशन नंबर (Application Number), जन्म तिथि (Date of Birth) और सुरक्षा पिन (Security Pin) दर्ज करें।
4. सबमिट बटन दबाते ही आपका ऑल इंडिया रैंक और स्कोरकार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा।
पिछली वर्ष के एम्स के कटऑफ स्कोर और रैंक
1. एम्स दिल्ली- 656 मार्क्स - 47 रैंक
2. एम्स जोधपुर- 623 मार्क्स - 392 रैंक
3. एम्स भोपाल- 614 मार्क्स- 634 रैंक
4. एम्स भुवनेश्वर- 612 मार्क्स - 785 रैंक
5. एम्स ऋषिकेश- 611 मार्क्स- 816 रैंक
एम्स दिल्ली में सीटों का बंटवारा
एम्स दिल्ली में कुल 132 सीटों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार है:
अनारक्षित (General): 55 सीटें
OBC: 32 सीटेंSC: 18 सीटें
ST: 09 सीटें
EWS: 11 सीटें
विदेशी छात्र: 07 सीटें
रिजल्ट के बाद क्या? जानें काउंसलिंग का पूरा फॉर्मूला
एक बार रिजल्ट घोषित होने के बाद, नीट यूजी काउंसलिंग का आयोजन नेशनल लेवल पर मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) के द्वारा किया जाता है। एमसीसी द्वारा ऑल इंडिया कोटा (AIQ) में 15% सरकारी मेडिकल कॉलेज सीट, सभी AIIMS, JIPMER और अन्य केंद्रीय संस्थानों की सीटें शामिल होती हैं।
वहीं, राज्य स्तर पर स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी के जरिए होता है। राज्य कोटा में 85% सरकारी मेडिकल कॉलेज सीटें और सभी प्राइवेट/डीम्ड यूनिवर्सिटी सीटें शामिल होती हैं। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सभी शैक्षणिक दस्तावेज और एडमिट कार्ड सुरक्षित रखें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
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