Re-NEET 2026 OMR Sheet Link: री-नीट परीक्षा की ओएमआर शीट और रिस्पॉन्स शीट जारी; डाउनलोड लिंक
Re NEET 2026 OMR Sheet PDF: एनटीए ने री-नीट 2026 परीक्षा की ओएमआर आंसर शीट और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स जारी कर दिए हैं। छात्र 15 जुलाई तक अपनी आपत्तियां neet.nta.nic.in पर दर्ज करा सकते हैं।
Re NEET 2026 OMR Sheet PDF Download Link: मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए री-नीट (Re-NEET 2026) परीक्षा देने वाले लाखों उम्मीदवारों के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। एनटीए ने परीक्षा में शामिल हुए छात्रों की स्कैंड ओएमआर शीट (OMR) और उनके द्वारा दर्ज किए गए जवाबों को आधिकारिक वेबसाइट https://neet.nta.nic.in/ पर लाइव कर दिया है। जो भी छात्र इस परीक्षा में बैठे थे, वे अब आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपनी ओएमआर शीट का पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं।
15 जुलाई तक खुला है आपत्ति विंडो, प्रति प्रश्न देने होंगे 200 रुपये
एनटीए ने ओएमआर शीट जारी करने के साथ ही छात्रों को अपनी आपत्ति दर्ज कराने का भी मौका दिया है। अगर किसी छात्र को लगता है कि ओएमआर शीट में उनके द्वारा गोले किए गए उत्तर और कंप्यूटर द्वारा रिकॉर्ड किए गए उत्तर में कोई अंतर या गड़बड़ी है, तो वे इसे ऑनलाइन चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए ऑब्जेक्शन विंडो 15 जुलाई 2026 तक खुली रहेगी। छात्रों को हर एक चुनौती देने वाले सवाल के लिए 200 रुपये की नॉन-रिफंडेबल प्रोसेसिंग फीस का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा। इसके बाद एक्सपर्ट पैनल इन आपत्तियों की जांच करेगा और जरूरत पड़ने पर फाइनल रिकॉर्ड को अपडेट किया जाएगा।
ओएमआर शीट से ऐसे कैलकुलेट करें अपना संभावित स्कोर:
रिजल्ट आने से पहले ही छात्र अपनी ओएमआर शीट और प्रोविजनल आंसर-की की मदद से अपने अंकों का अनुमान लगा सकते हैं। नीट की मार्किंग स्कीम के अनुसार नंबर जोड़ने का तरीका बेहद आसान है:
सही उत्तर के लिए: हर एक सही जवाब के लिए अपने खाते में +4 अंक जोड़ें।
गलत उत्तर के लिए: हर एक गलत जवाब के लिए कुल अंकों में से -1 अंक काट लें ( नेगेटिव मार्किंग)।
बिना प्रयास किए गए सवाल: जिस सवाल का गोला नहीं भरा गया है, उसके लिए 0 अंक मिलेंगे।
फार्मूला: संभावित स्कोर = (सही उत्तरों की संख्या × 4) − (गलत उत्तरों की संख्या × 1)
पोर्टल पर इन 5 आसान स्टेप्स में डाउनलोड करें ओएमआर शीट:
- सबसे पहले नीट की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर विजिट करें।
2. होमपेज पर दिए गए 'Candidate Login' या 'View/Challenge OMR Sheet' के लिंक पर क्लिक करें।
3. अब अपना एप्लिकेशन नंबर (Application Number) और पासवर्ड या जन्मतिथि दर्ज करें।
4. टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) प्रक्रिया के तहत अपने मोबाइल या ईमेल पर आए ओटीपी (OTP) को भरें।
5. लॉगिन सफल होने के बाद स्क्रीन पर दिख रही अपनी स्कैंड ओएमआर रिस्पॉन्स शीट को देखें और भविष्य के लिए उसका PDF डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
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