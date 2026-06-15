RE-NEET 2026 : '4 लाख ने की एटमिट कार्ड डाउनलोड…', सर्वर क्रैश पर NTA ने छात्रों से क्या कहा
NTA ने 21 जून की NEET UG 2026 की दोबारा परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी किए हैं। सर्वर डाउन से परेशान छात्रों को एजेंसी ने तकनीकी खामी जल्द दूर करने का पक्का भरोसा दिया है।
RE-NEET 2026 : मेडिकल की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए परीक्षा के आखिरी दिन किसी रोलरकोस्टर से कम नहीं होते। एक तरफ 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा की धड़कनें तेज कर देने वाली टेंशन, तो दूसरी तरफ अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की जद्दोजहद। हाल ही में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने एक बेहद अहम अपडेट साझा किया है, जिसने कुछ छात्रों को राहत की सांस दी है तो कइयों की मुश्किलें भी बयां की हैं। अगर आप भी लगातार वेबसाइट रिफ्रेश कर रहे हैं और स्क्रीन पर 'एरर' देखकर आपका भी माथा ठनक रहा है, तो गहरी सांस लीजिए क्योंकि आप इस परेशानी में अकेले बिल्कुल नहीं हैं।
एनटीए ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए ये जानकारी दी है कि अब तक करीब 4 लाख परीक्षार्थी अपना एडमिट कार्ड सफलतापूर्वक डाउनलोड कर चुके हैं। ये आंकड़ा खुद बताता है कि वेबसाइट पर किस कदर भारी ट्रैफिक उमड़ पड़ा है। जाहिर सी बात है, जब देश भर के लाखों युवा एक ही समय पर अपना हॉल टिकट निकालने के लिए एक ही सर्वर पर टूट पड़ेंगे, तो ऐसी तकनीकी खामी आना कोई हैरानी की बात नहीं है।
एनटीए ने मानी सर्वर डाउन वाली बात
एजेंसी ने उन छात्रों की परेशानी को बखूबी समझा है जो इस वक्त 'सर्वर डाउन' या तकनीकी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। अपनी पोस्ट में एनटीए ने बड़ी ही साफगोई से ये बात मानी है कि उन्हें इस समस्या का पूरा इल्म है। उन्होंने लिखा, "हमें इस बात की जानकारी है कि आप में से कुछ लोगों को अपने एडमिट कार्ड तक पहुंचने में तकनीकी खराबी या सर्वर से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।"
एनटीए ने क्या दिया आश्वासन
अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी बड़ी परीक्षा के एडमिट कार्ड आते हैं, तो घबराहट में छात्र रात-रात भर जागकर साइट चेक करते रहते हैं। ये वो वक्त होता है जब एक-एक मिनट भारी लगता है और मन में अजीब सी बेचैनी होती है। लेकिन एनटीए ने साफ और सीधे शब्दों में भरोसा दिलाया है कि उनकी टेक्निकल टीम दिन-रात एक करके इन सभी खामियों को दूर करने में जुटी हुई है। उन्होंने बड़े ही अपनेपन के साथ लिखा है, "हम आपके लिए यहां मौजूद हैं और ये सुनिश्चित करेंगे कि बहुत ही जल्द सभी उम्मीदवारों को उनके एडमिट कार्ड मिल जाएं। इस असुविधा के लिए हमें गहरा खेद है।"
छात्रों को क्या करना चाहिए
अब बड़ा सवाल ये है कि जिन बच्चों के हाथ अभी तक उनका एडमिट कार्ड नहीं लगा है, उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहली और जरूरी बात कि पैनिक बिल्कुल न करें। 21 जून को होने वाली इस परीक्षा के लिए आपने सालों तक अपना खून-पसीना एक किया है। इस आखिरी वक्त में सर्वर की इस आंख-मिचौली से अपनी पढ़ाई का नुकसान न होने दें। ये महज एक तकनीकी रुकावट है, जो कुछ ही घंटों में अपने आप ठीक हो जाएगी। बेहतर होगा कि आप अपना कीमती वक्त रिवीजन में लगाएं और वेबसाइट को ऐसे समय पर चेक करें जब ट्रैफिक थोड़ा कम होता है, जैसे कि देर रात के वक्त या फिर तड़के सुबह।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव