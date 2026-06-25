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Re-NEET Answer Key 2026 Direct Link: री-नीट आंसर-की neet.nta.nic.in पर जारी, डाउनलोड लिंक

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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Re-NEET UG Answer Key 2026 Direct Link : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा री-नीट यूजी 2026 परीक्षा की आंसर-की जारी कर दी है। परीक्षार्थी आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर इसे चेक व डाउनलोड कर सकते हैं।

Re-NEET Answer Key 2026 Direct Link: री-नीट आंसर-की neet.nta.nic.in पर जारी, डाउनलोड लिंक

NTA Re NEET 2026 Answer Key Direct Link: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 री-एग्जाम की आंसर-की जारी कर दी है। परीक्षार्थी आधिकारिक वेबसाइट NEET.nta.nic.in पर जाकर इसे चेक व डाउनलोड कर सकते हैं। एनटीए ने आंसर-की के साथ छात्रों की ओएमआर (OMR) शीट भी उनके लॉगिन पोर्टल पर उपलब्ध करा दी है। यदि किसी छात्र को किसी उत्तर पर संदेह है, तो वे एक निश्चित समय सीमा के भीतर निर्धारित शुल्क जमा कर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अंतिम परिणामों की घोषणा इन्हीं आपत्तियों के निपटारे के बाद की जाएगी।

NEET UG 2026 Re-Exam Answer Key Download Direct Link

28 जून तक खुला रहेगा आपत्ति दर्ज कराने का मौका

एनटीए द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, यदि किसी छात्र को आंसर-की में दिए गए किसी सवाल या जवाब पर कोई संदेह है, तो वह उसे ऑनलाइन चुनौती दे सकता है। यह ऑब्जेक्शन विंडो 25 जून से 28 जून 2026 तक खुली रहेगी। छात्रों को प्रत्येक चुनौती दिए गए सवाल के लिए 200 रुपये की नॉन-रिफंडेबल प्रोसेसिंग फीस का भुगतान करना होगा। सभी आपत्तियों की समीक्षा करने के बाद, फाइनल आंसर-की और रिजल्ट को घोषित किया जाएगा।

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क्या है ‘बोनस अंक’ का नियम?

एनटीए के नियमानुसार, यदि किसी प्रश्न के एक से अधिक सही विकल्प पाए जाते हैं या कोई प्रश्न गलत साबित होता है, तो उन सभी छात्रों को 4 बोनस अंक दिए जाएंगे जिन्होंने उस प्रश्न को हल करने का प्रयास किया था। यह नियम उन छात्रों के लिए काफी राहत भरा होता है जो कुछ ही अंकों से कट-ऑफ के करीब रह जाते हैं।

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आंसर-की डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स:

सबसे पहले एनटीए नीट की आधिकारिक वेबसाइट nta.neet.ac.in या neet.nta.nic.in पर जाएं।

होमपेज पर एक्टिव होने वाले "Re-NEET UG 2026 Provisional Answer Key" के लिंक पर क्लिक करें।

अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स जैसे 'एप्लीकेशन नंबर' (Application Number) और 'जन्म तिथि' (Date of Birth) या पासवर्ड दर्ज कर सबमिट करें।

इसके बाद आपके क्वेश्चन पेपर कोड (जैसे 50, 60, 70 या 80 सीरीज) के अनुसार स्क्रीन पर आंसर-की की पीडीएफ खुल जाएगी, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं।

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रिजल्ट के बाद आगे की राह: एमबीबीएस काउंसलिंग

एक बार रिजल्ट घोषित होने के बाद, नीट यूजी काउंसलिंग का आयोजन नेशनल लेवल पर मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) के द्वारा किया जाता है। एमसीसी द्वारा ऑल इंडिया कोटा (AIQ) में 15% सरकारी मेडिकल कॉलेज सीट, सभी AIIMS, JIPMER और अन्य केंद्रीय संस्थानों की सीटें शामिल होती हैं।

वहीं, राज्य स्तर पर स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी के जरिए होता है। राज्य कोटा में 85% सरकारी मेडिकल कॉलेज सीटें और सभी प्राइवेट/डीम्ड यूनिवर्सिटी सीटें शामिल होती हैं। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सभी शैक्षणिक दस्तावेज और एडमिट कार्ड सुरक्षित रखें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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