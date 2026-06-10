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री-नीट देने वाले छात्रों को राहत! अब इस राज्य में मिलेगी फ्री यात्रा की सुविधा, हजारों स्टूडेंट को होगा फायदा

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आगामी 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को परिवहन विभाग की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी, जिसके लिए जल्द शासनादेश जारी होगा। परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शासन ने यह फैसला लिया है। इससे हजारों स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा।

री-नीट देने वाले छात्रों को राहत! अब इस राज्य में मिलेगी फ्री यात्रा की सुविधा, हजारों स्टूडेंट को होगा फायदा

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (NEET UG) 2026 परीक्षा 21 जून को होने जा रही है। इस परीक्षा को देखते हुए कई राज्यों ने उम्मीदवारों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा की घोषणा की है। इस कड़ी में उत्तराखंड भी शामिल हो गया है। आगामी 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को परिवहन विभाग की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी, जिसके लिए जल्द शासनादेश जारी होगा। परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शासन ने यह फैसला लिया है। इससे हजारों स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने परीक्षा को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के भी सख्त निर्देश दिए गए हैं।

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

बता दें कि मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने मंगलवार को सचिवालय में जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक महत्वपूर्ण बैठक ली। मुख्य सचिव ने परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और लीक-मुक्‍त कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं।

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मानसून को देखते हुए बैकअप प्लान

मानसून की आहट को देखते हुए जिलाधिकारियों को बंद सड़कों के लिए बैकअप प्लान तैयार रखने को कहा गया है। इसके साथ ही, मुख्य सचिव ने 14 जून को होने वाली उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय पुनर्परीक्षा को लेकर भी कड़ी चेकिंग, संदिग्धों के वेरिफिकेशन और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी के निर्देश दिए। बैठक में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राज्यव्यापी आयोजनों की तैयारियों की भी समीक्षा की गई, जिसके तहत सभी जिलों में बुनियादी सुविधाओं और पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

किन राज्यों ने दी है फ्री यात्रा की सुविधा

बता दें कि बिहार से लेकर दिल्ली सरकार ने भी राज्य परिवहन की बसों में नीट एग्जाम देने वाले छात्रों को मुफ्त सफर की सुविधा देने का ऐलान किया है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने भी 20 जून से 22 जून तक पंजाब रोडवेज बसों में नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को फ्री यात्रा की अनुमति दी है।

2 दिन मुफ्त यात्रा की सुविधा

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने NEET अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए 20 और 21 जून को हरियाणा रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा देने की घोषणा की है। छात्र अपना NEET एडमिट कार्ड दिखाकर मुफ्त में यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं की सफलता सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को परीक्षा की बेहतर तैयारी करने और पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने के लिए शुभकामनाएं भी दीं।

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एडमिट कार्ड ही बनेगा बस टिकट

वहीं, हरियाणा, पंजाब और बिहार तीनों राज्यों की सरकारों ने साफ किया है कि छात्रों को अलग से कोई पास या टिकट बनवाने की जरूरत नहीं होगी। उनका NEET UG एडमिट कार्ड ही यात्रा पास के रूप में काम करेगाष बस में यात्रा करते समय छात्रों को अपना एडमिट कार्ड और एक पहचान पत्र साथ रखना होगा। एडमिट कार्ड दिखाने पर उन्हें फ्री यात्रा की अनुमति दी जाएगी।

गौरतलब है कि 3 मई 2026 को आयोजित नीट यूजी को पेपर लीक के चलते रद्द कर दिया था। अब ये परीक्षा 21 जून को होने जा रही है।

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लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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